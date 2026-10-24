Un incendio destruyó el Nido del Águila, el refugio de Hitler en los Alpes bávaros

El Nido del Águila , el histórico refugio asociado a Adolf Hitler en los Alpes bávaros , sufrió un incendio que provocó importantes daños en el edificio . Los bomberos trabajaron durante horas para controlar las llamas, en medio de fuertes vientos y las primeras nevadas de la temporada, mientras las autoridades alemanas investigan las causas del siniestro.

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El fuego se declaró alrededor de las 21.15 del viernes, cuando una alarma alertó a los servicios de emergencia del distrito de Berchtesgaden, en el extremo sureste de Alemania . Al llegar al lugar, los equipos de rescate observaron las llamas en el inmueble, situado en una zona montañosa de difícil acceso.

En el marco de la investigación, la Policía detuvo a un hombre de 33 años que circulaba en una motocicleta en sentido contrario por la ruta de montaña . Según informaron los fiscales, el sospechoso es alemán, tiene vínculos con la zona de Berchtesgaden, aunque actualmente no reside allí, y fue interrogado por las autoridades.

Los investigadores señalaron que el hombre presentaba signos de una posible enfermedad mental y que sería trasladado a un centro psiquiátrico. También indicaron que analizarán la posibilidad de que el incendio haya tenido una motivación política, debido a la historia del edificio. Por el momento, no hay indicios de que otras personas hayan participado en el hecho.

Las tareas para controlar el incendio se vieron dificultadas por las fuertes ráfagas de viento, la lluvia y las primeras nevadas del año. Después de varias horas de trabajo, los bomberos debieron retirarse durante la noche debido a las condiciones adversas y a los riesgos que presentaba la estructura.

Nadie resultó herido. Sin embargo, los equipos de emergencia no pudieron ingresar al edificio porque existía peligro de desprendimientos de materiales. Las autoridades esperaban completar las tareas durante el sábado.

El refugio se encuentra al final de una estrecha carretera que asciende por la montaña y atraviesa varios túneles. Su ubicación y las condiciones meteorológicas dificultaron el acceso de los equipos de emergencia.

La historia del Nido del Águila

El edificio, conocido en alemán como Kehlsteinhaus, fue construido en 1938 como casa de huéspedes para funcionarios nazis y sus invitados. Está ubicado sobre un acantilado a 1.834 metros sobre el nivel del mar, en los Alpes bávaros, y se convirtió en uno de los lugares vinculados con la historia del régimen de Adolf Hitler.

Su apodo, la "casa de té de Hitler", se debe a que el dictador lo utilizaba ocasionalmente. A diferencia de otros espacios de la zona, como la residencia Berghof, el Nido del Águila se conservó y con el tiempo se transformó en un sitio turístico.

El acceso al edificio se realiza mediante un ascensor construido dentro de la roca, al que se llega desde el final de la carretera de montaña. Aunque la ruta está cerrada al tránsito público, durante el día es utilizada por autobuses que trasladan visitantes.

Desde 1952, el inmueble funciona como cafetería y restaurante y alberga una exposición sobre su historia. En las cercanías, el Centro de Documentación de Obersalzberg conserva material histórico sobre el nazismo y no resultó afectado por el incendio.