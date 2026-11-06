    • 6 de noviembre de 2026 - 20:25

    Un celular explotó mientras se cargaba y provocó un peligroso incendio en una vivienda

    La dueña del inmueble dormía cuando el teléfono explotó y las llamas se propagaron por la propiedad.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un dramático episodio que afortunadamente no dejó víctimas fatales ocurrió en el barrio LU4 de la ciudad de Comodoro Rivadavia. Una vivienda sufrió importantes daños materiales luego de que un teléfono celular explotara mientras permanecía conectado a la corriente eléctrica, desatando un incendio en el interior de la propiedad.

    Leé además

    el celular acumula bacterias y puede trasladar microorganismos: la opinon de los especialistas para limpiarlo

    El celular acumula bacterias y puede trasladar microorganismos: la opinón de los especialistas para limpiarlo
    Imagen ilustrativa.

    Le robó el celular a una conductora de Uber mientras trabajaba y terminó detenido

    El siniestro se registró alrededor de las 17 en un domicilio ubicado sobre la calle Mariquita Sánchez al 600. Tras el alerta de los vecinos, efectivos de la Seccional Tercera y dotaciones de Bomberos Voluntarios acudieron al lugar y lograron extinguir las llamas antes de que se extendieran a las viviendas colindantes.

    Según el testimonio de la dueña de la casa, se encontraba durmiendo cuando dejó el teléfono recargando su batería. En ese lapso, el dispositivo habría sufrido una falla térmica, explotó e inició un foco ígneo que se propagó rápidamente. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas y las pérdidas fueron únicamente materiales.

    Guía de seguridad: cómo cargar el celular y evitar incendios en casa

    Ante la habitualidad con la que los usuarios dejan sus teléfonos conectados sin supervisión, los especialistas recuerdan una serie de pautas básicas para prevenir sobrecalentamientos y cortocircuitos en el hogar:

    Utilizar cargadores originales o certificados: Evitar accesorios de dudosa procedencia que no cumplan con las especificaciones del fabricante.

    No cargar el teléfono sobre la cama o sillones: Evitar dejar el equipo sobre colchones, almohadas o prendas de vestir que retengan calor y faciliten la combustión.

    Evitar la carga nocturna prolongada: Desconectar el aparato cuando complete su carga y no dejarlo conectado sin supervisión durante muchas horas.

    Superficies despejadas: Ubicar el equipo sobre mesas de madera, mesadas o superficies firmes y no combustibles.

    Cuidado con temperaturas extremas: No exponer el celular al sol ni dejarlo cerca de estufas u otras fuentes de calor.

    Alertas de daño: Si la batería presenta hinchazón, el equipo desprende olores extraños o se recalienta en exceso, se debe suspender su uso de inmediato.

    Revisión de cables: No utilizar cargadores con cables pelados, empalmes o fichas con falso contacto.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Nancy Godoy.

    Caso Nancy Godoy: hallaron el celular de la docente y la Justicia espera reconstruir sus últimos movimientos

    Aciar y Santos. El empresario de la carne y su empleado, imputados por entregar datos falsos durante una inspección de la Subsecretaría de Trabajo. 

    Un empresario cárnico dio los datos de su exsocio para evitar multas de la Subsecretaría de Trabajo

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Incendio.

    Incendio en Villa Cremades: el fuego arrasó un depósito de cartones y hay una duda sobre el origen

    caucete: demoraron a dos conductores que circulaban con certificados de rto truchos

    Caucete: demoraron a dos conductores que circulaban con certificados de RTO truchos

    Por Redacción Diario de Cuyo