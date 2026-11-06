Un celular explotó mientras se cargaba y provocó un peligroso incendio en una vivienda

Un dramático episodio que afortunadamente no dejó víctimas fatales ocurrió en el barrio LU4 de la ciudad de Comodoro Rivadavia. Una vivienda sufrió importantes daños materiales luego de que un teléfono celular explotara mientras permanecía conectado a la corriente eléctrica, desatando un incendio en el interior de la propiedad.

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El siniestro se registró alrededor de las 17 en un domicilio ubicado sobre la calle Mariquita Sánchez al 600. Tras el alerta de los vecinos, efectivos de la Seccional Tercera y dotaciones de Bomberos Voluntarios acudieron al lugar y lograron extinguir las llamas antes de que se extendieran a las viviendas colindantes.

Según el testimonio de la dueña de la casa, se encontraba durmiendo cuando dejó el teléfono recargando su batería. En ese lapso, el dispositivo habría sufrido una falla térmica, explotó e inició un foco ígneo que se propagó rápidamente. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas y las pérdidas fueron únicamente materiales.

Ante la habitualidad con la que los usuarios dejan sus teléfonos conectados sin supervisión, los especialistas recuerdan una serie de pautas básicas para prevenir sobrecalentamientos y cortocircuitos en el hogar:

Utilizar cargadores originales o certificados: Evitar accesorios de dudosa procedencia que no cumplan con las especificaciones del fabricante.

No cargar el teléfono sobre la cama o sillones: Evitar dejar el equipo sobre colchones, almohadas o prendas de vestir que retengan calor y faciliten la combustión.

Evitar la carga nocturna prolongada: Desconectar el aparato cuando complete su carga y no dejarlo conectado sin supervisión durante muchas horas.

Superficies despejadas: Ubicar el equipo sobre mesas de madera, mesadas o superficies firmes y no combustibles.

Cuidado con temperaturas extremas: No exponer el celular al sol ni dejarlo cerca de estufas u otras fuentes de calor.

Alertas de daño: Si la batería presenta hinchazón, el equipo desprende olores extraños o se recalienta en exceso, se debe suspender su uso de inmediato.

Revisión de cables: No utilizar cargadores con cables pelados, empalmes o fichas con falso contacto.