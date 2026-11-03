El celular acumula bacterias y puede trasladar microorganismos: la opinón de los especialistas para limpiarlo

El celular se convirtió en un compañero permanente de la vida cotidiana. Se utiliza durante las comidas, en el trabajo, en los viajes y hasta en el baño . Sin embargo, hay un detalle que suele pasar inadvertido: la pantalla puede acumular bacterias y otros microorganismos debido al contacto constante con las manos y las distintas superficies.

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Aunque suele repetirse que un teléfono puede estar diez veces más sucio que una tapa de inodoro, esa comparación no tiene una base científica que permita aplicarla a todos los dispositivos y situaciones. Lo que sí está documentado es que los celulares pueden funcionar como superficies de contacto y favorecer el traslado de microorganismos entre diferentes actividades.

Caitlin Mangan, responsable de laboratorio de Gillson Sciences, explicó a Popular Science que los teléfonos reciben contacto repetido y no siempre se limpian entre un uso y otro. Esa combinación favorece la acumulación de microorganismos.

Una revisión científica publicada en la revista Tropical Medicine and Health reunió 26 investigaciones sobre 2.887 teléfonos de trabajadores de la salud en África. El análisis determinó que el 84,5% de los dispositivos examinados presentaba contaminación bacteriana.

Qué dicen los estudios sobre las bacterias en los celulares

Entre los microorganismos encontrados con mayor frecuencia aparecieron los estafilococos coagulasa negativos, Staphylococcus aureus y Escherichia coli.

Sin embargo, los investigadores también advirtieron que los resultados variaban considerablemente entre los estudios, debido a las diferencias en los lugares de muestreo, los métodos de laboratorio y los hábitos de higiene de las personas analizadas.

Además, es importante tener en cuenta que estas investigaciones se realizaron principalmente en hospitales y centros de atención médica. Por eso, sus conclusiones no pueden trasladarse directamente a todos los teléfonos de uso doméstico.

Encontrar bacterias en una pantalla tampoco significa que el dispositivo vaya a provocar una infección. Para determinar un riesgo sanitario es necesario considerar qué microorganismo está presente, en qué cantidad y de qué manera puede entrar en contacto con una persona.

Cómo limpiar el celular y reducir la acumulación de microorganismos

Los especialistas recomiendan incorporar el teléfono a las rutinas habituales de higiene. Caitlin Mangan señaló algunas prácticas que ayudan a limitar la acumulación y el traslado de gérmenes:

- Lavarse las manos con frecuencia, especialmente después de utilizar el baño y antes de comer.

- Evitar apoyar el celular sobre superficies potencialmente contaminadas, como mesadas de baños públicos.

- Limpiar el dispositivo regularmente, siguiendo las indicaciones del fabricante.

- Reducir el uso del teléfono en el baño, para evitar que entre en contacto con superficies de mayor exposición a microorganismos.

También es importante elegir productos compatibles con los materiales del equipo, ya que no todos los métodos de limpieza son adecuados para las pantallas y sus componentes.

En definitiva, aunque no existe evidencia suficiente para afirmar que todos los celulares son más sucios que una tapa de inodoro, sí hay investigaciones que demuestran la presencia de bacterias en estos dispositivos. La limpieza periódica del teléfono y el lavado de manos son medidas sencillas para reducir el traslado de microorganismos en la vida cotidiana.