    • 6 de noviembre de 2026 - 18:33

    Incendio en Villa Cremades: el fuego arrasó un depósito de cartones y hay una duda sobre el origen

    El fuego se originó en una habitación del fondo, a dos cuadras del cuartel de Bomberos Voluntarios. Se investigan las causas y ya está controlado.

    Incendio.

    Incendio.

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    Un incendio afectó este viernes un depósito de cartón en una vivienda de Villa Cremades, a dos cuadras del cuartel de Bomberos Voluntarios. El fuego se registró en la parte trasera de la casa, donde había botellas, cajones y cartón acumulados. Las llamas fueron controladas y no hubo víctimas ni heridos.

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    Según informaron los bomberos que trabajaron en el lugar, todavía no se conoce el motivo del siniestro. Una de las hipótesis es que se haya originado por la cercanía con el parrillero y un horno ubicados en el sector. Es posible que alguien haya querido quemar basura y que una brasa haya provocado el foco.

    Por otra parte, una versión surgida en el lugar sostiene que en esa habitación del fondo duerme un hombre que junta cartones por temor a que se los roben. Los bomberos le pidieron que retirara el material de forma voluntaria, pero se negó. Además, la familia manifestó que fumaría dentro del cuarto, algo que desconocían por tratarse de un ambiente apartado de la vivienda.

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