    • 6 de noviembre de 2026 - 16:49

    Controles viales en la provincia: secuestraron 110 vehículos y labraron 334 actas de infracción

    La Dirección de Tránsito D-7 de la Policía de San Juan difundió el balance de controles viales entre el 29 de octubre y el 5 de noviembre.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un exhaustivo balance del trabajo preventivo en las calles sanjuaninas dio a conocer la Dirección Tránsito D-7 de la Policía de San Juan. Según las cifras oficiales correspondientes al periodo comprendido entre el 29 de octubre y el 5 de noviembre, los efectivos policiales desplegados en distintos puntos estratégicos confeccionaron un total de 334 actas de infracción por diversas faltas a la normativa vigente.

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    Durante los procedimientos de inspección, las autoridades dispusieron la radiación de circulación de 110 vehículos (entre automóviles y motocicletas) que no contaban con la documentación reglamentaria o no reunían las condiciones de seguridad requeridas para transitar.

    Licencias retenidas y alcoholemias positivas

    Dentro del desglose de las actuaciones, el personal policial procedió a la retención preventiva de 79 licencias de conducir.

    Por otra parte, se notificó a 18 conductores por infringir el Artículo 23° (Ley Provincial 687-P), el cual sanciona la conducción bajo los efectos del alcohol o sustancias psicoactivas. En estos casos, las actuaciones quedaron giradas de forma inmediata a los Juzgados de Faltas correspondientes para la aplicación de las multas e inhabilitaciones de rigor.

    Desde la Fuerza de seguridad destacaron que este tipo de operativos preventivos continuarán de manera fija e itinerante en los accesos principales y departamentos del Gran San Juan, con el propósito de ordenar el flujo vehicular y reducir los índices de siniestralidad vial.

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