Controles viales en la provincia: secuestraron 110 vehículos y labraron 334 actas de infracción

Un exhaustivo balance del trabajo preventivo en las calles sanjuaninas dio a conocer la Dirección Tránsito D-7 de la Policía de San Juan. Según las cifras oficiales correspondientes al periodo comprendido entre el 29 de octubre y el 5 de noviembre, los efectivos policiales desplegados en distintos puntos estratégicos confeccionaron un total de 334 actas de infracción por diversas faltas a la normativa vigente.
Durante los procedimientos de inspección, las autoridades dispusieron la radiación de circulación de 110 vehículos (entre automóviles y motocicletas) que no contaban con la documentación reglamentaria o no reunían las condiciones de seguridad requeridas para transitar.
Licencias retenidas y alcoholemias positivas
Dentro del desglose de las actuaciones, el personal policial procedió a la retención preventiva de 79 licencias de conducir.
Por otra parte, se notificó a 18 conductores por infringir el Artículo 23° (Ley Provincial 687-P), el cual sanciona la conducción bajo los efectos del alcohol o sustancias psicoactivas. En estos casos, las actuaciones quedaron giradas de forma inmediata a los Juzgados de Faltas correspondientes para la aplicación de las multas e inhabilitaciones de rigor.
Desde la Fuerza de seguridad destacaron que este tipo de operativos preventivos continuarán de manera fija e itinerante en los accesos principales y departamentos del Gran San Juan, con el propósito de ordenar el flujo vehicular y reducir los índices de siniestralidad vial.