El vicegobernador Fabián Martín protagonizó un choque camino a Casa de Gobierno: no hubo heridos

El episodio ocurrió en la intersección de avenida Libertador y Lateral de Circunvalación.

El vicegobernador de San Juan, Fabián Martín, estuvo involucrado este viernes en un choque sin consecuencias para su salud. El hecho ocurrió alrededor de las 9 horas, en la intersección de Lateral de Circunvalación, y avenida Libertador General San Martín, cuando el funcionario viajaba con su chofer hacia la Casa de Gobierno, un destino cercano.

Según se informó, un Mercedes Benz Clase CLA, conducido por una mujer, salía por Castelli y impactó contra el lateral del Toyota Camry en el que se trasladaba Martín, que circulaba por Libertador, arteria en la que tenía prioridad de paso.

El episodio dejó daños materiales en ambos vehículos. El auto de la mujer sufrió daños en la parte delantera, mientras que el Camry del vicegobernador recibió el golpe en el lateral derecho, sobre la puerta trasera.