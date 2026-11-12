Trata de personas: afirma ser víctima y la buscan por un crimen en Recoleta

Una ciudadana paraguaya que afirmó ser víctima de trata de personas en Misiones tiene un pedido de captura internacional por un homicidio en Recoleta.

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Una mujer de nacionalidad paraguaya, que ingresó a Misiones afirmando ser víctima de trata de personas y solicitando ayuda, terminó bajo resguardo policial. Las pericias posteriores revelaron que sobre ella pesaba un pedido de captura internacional vinculado al crimen de Magalí Yael Levy, ocurrido en 2025 en el barrio porteño de Recoleta.

El hallazgo fue el resultado de un procedimiento conjunto entre la Dirección Trata de Personas de la Policía de Misiones y organismos migratorios. Tras su manifestación de ser víctima de abusos en Paraguay, la mujer fue alojada en una casa refugio mientras se realizaban las gestiones para determinar su identidad.

Las diligencias, que incluyeron consultas con autoridades paraguayas y pericias dactiloscópicas, permitieron confirmar que se trata de una persona buscada activamente por su presunta participación en el asesinato de Magalí Yael Levy, de 28 años, quien fue encontrada sin vida en su departamento en marzo de 2025.

Claves sobre el operativo en Recoleta El procedimiento se inició en la madrugada del lunes 9, cuando efectivos de Gendarmería Nacional interceptaron un vehículo en un control fronterizo en Puerto Alcázar. En el automóvil viajaban cuatro personas: tres ciudadanos paraguayos y un hombre de nacionalidad china. Durante la revisión de documentación, se detectó que dos de los ocupantes, una mujer y el ciudadano chino, no podían acreditar su ingreso regular al territorio argentino.

La situación fue comunicada a la Justicia Federal, que ordenó las medidas migratorias pertinentes. Sin embargo, al ser trasladada hacia el puente internacional, la mujer manifestó ser víctima de trata, lo que activó el protocolo de asistencia y contención por parte de la Dirección Trata de Personas de la Policía de Misiones y el Ministerio de Derechos Humanos. Fue alojada en una casa refugio.