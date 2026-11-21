En medio de las tensiones que atraviesan al peronismo, La Cámpora y el sector alineado con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, alcanzaron hoy una tregua política al consagrar al diputado nacional Máximo Kirchner como nuevo presidente del Congreso del Partido Justicialista (PJ) de la provincia de Buenos Aires. El pacto incluyó, además, la distribución equitativa de los 64 cargos partidarios en disputa entre dirigentes de ambas vertientes.

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El cónclave partidario tuvo un trámite exprés y se extendió por apenas diez minutos. La sesión comenzó a las 10 bajo un formato híbrido desde la sede del partido en La Plata, conectando de manera virtual a los 912 congresales a través de la aplicación oficial del PJ bonaerense.

La apertura estuvo a cargo del intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, en su rol de presidente provisional del Congreso, quien formalizó la postulación de Kirchner y la sometió a votación. La designación ratificó lo que ya se había conversado el pasado 4 de noviembre durante la reunión del Consejo partidario, dejando plasmado un equilibrio interno en órganos sensibles como la Mesa Directiva, la Junta Electoral, el Tribunal de Disciplina y la Comisión Fiscalizadora.

El entendimiento entre el kirchnerismo duro y el kicillofismo se tradujo en un esquema de conducción compartida en las principales autoridades del Congreso provincial:

Vicepresidencias: El primer lugar quedó en manos del intendente de Pehuajó, Pablo Zurro; la segunda vicepresidencia fue para el ministro de Gobierno bonaerense y mano derecha de Kicillof, Carlos Bianco; la tercera la ocupó la jefa de Asesores del gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; y la cuarta quedó para el intendente de Pilar, Federico Achával.

Secretaría General: Asumió el exintendente de Avellaneda y uno de los principales armadores del espacio de Kicillof, Jorge Ferraresi, secundado como prosecretario general por el jefe comunal de Ezeiza, Gastón Granados.

Secretaría Administrativa: Recayó en la ministra de Ambiente provincial, Daniela Vilar, acompañada por Carlos Balor en la prosecretaría.

Secretaría de Actas: Quedó bajo la órbita de Lucía Portos, con Lauro Grande como prosecretario.

Secretaría de Acción Legislativa: Fue asignada al exintendente de Florencio Varela y director del Banco Provincia, Julio Pereyra, quien tendrá como prosecretario al dirigente del Frente Transversal Nacional y Popular, Edgardo Depetri.