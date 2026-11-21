El respaldo del PRO a la suspensión de las PASO volvió a acercar posiciones con el Gobierno y permitió recomponer el vínculo político entre Karina Milei y Mauricio Macri . Sin embargo, el entendimiento todavía no se tradujo en un acuerdo electoral y la Ciudad de Buenos Aires aparece como uno de los principales obstáculos rumbo a 2027.

El Gobierno celebró el apoyo del PRO a suspender las PASO y lo atribuyó al diálogo entre Karina Milei y Macri

En la Casa Rosada valoraron el acompañamiento del macrismo durante la discusión de la reforma electoral en el Senado. La conducción del PRO respaldó la suspensión de las primarias, Ficha Limpia y la eliminación de la elección directa de los parlamentarios del Mercosur, mientras mantuvo su rechazo a las listas colectoras, finalmente retiradas del proyecto.

El gesto permitió bajar la tensión después de varias semanas de cruces, pero las conversaciones formales entre ambas fuerzas permanecen prácticamente paralizadas. Las reuniones que habían sido pensadas para realizarse cada 15 días dejaron de convocarse y todavía no existe una nueva fecha para retomar esa mesa política.

Uno de los principales focos de conflicto está en la Ciudad de Buenos Aires , donde el futuro electoral de Jorge Macri sigue abierto y tampoco existe una postura definida de La Libertad Avanza sobre quién debería encabezar una eventual alianza.

En las últimas semanas apareció además el nombre de Fernando de Andreis , secretario general del PRO y dirigente cercano a Mauricio Macri, quien manifestó su intención de competir por la Jefatura de Gobierno. Su eventual candidatura generó nuevas tensiones dentro del espacio amarillo, especialmente entre quienes respaldan una reelección de Jorge Macri.

Desde el entorno de Karina Milei aseguran que observan la discusión “desde afuera” y que no pretenden anticipar una definición mientras el PRO no resuelva su interna. En el oficialismo nacional tampoco descartan presentar una alternativa propia en territorio porteño si finalmente no se alcanza un entendimiento.

La disputa también se cruza con la discusión por las PASO porteñas. La Libertad Avanza volvió a presionar para suspenderlas, mientras desde la gestión de Jorge Macri sostienen que actualmente no cuentan con los votos suficientes para avanzar con esa medida en la Legislatura.

El vínculo entre Karina Milei y Macri volvió a activarse

A pesar de esas diferencias, cerca de ambas conducciones reconocen que la relación entre Karina Milei y Mauricio Macri mejoró durante las últimas semanas. El respaldo parlamentario del PRO fue interpretado dentro del Gobierno como una señal política en medio de las negociaciones por la reforma electoral.

El PRO, por su parte, busca mantener capacidad de negociación y preservar peso propio dentro de un eventual entendimiento. El partido ya había advertido meses atrás que las conversaciones con La Libertad Avanza estaban lejos de traducirse en un pacto electoral, especialmente por las diferencias territoriales entre ambos espacios.

La mesa de negociación había quedado integrada, por el macrismo, por Cristian Ritondo y Fernando de Andreis. Del lado libertario participan el jefe de Gabinete, Diego Santilli; Martín Menem; y Eduardo “Lule” Menem. Sin embargo, los encuentros quedaron relegados por la agenda parlamentaria, el Presupuesto 2027 y las negociaciones del Gobierno con los gobernadores.

La próxima señal política será determinar si las reuniones vuelven a activarse y si la recomposición del vínculo entre Karina Milei y Mauricio Macri consigue avanzar hacia una negociación concreta, especialmente en la Ciudad, donde las candidaturas continúan sin definición.