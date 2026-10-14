    • 14 de octubre de 2026 - 17:31

    Lanzan un desfile de modas y promociones en la Peatonal por el Día de la Madre

    La Cámara de Comercio de San Juan impulsa la iniciativa para reactivar las ventas en el microcentro. Este viernes 16 de octubre habrá un desfile en el cruce de las peatonales con indumentaria, accesorios y marcas locales.

    Peatonal San Juan.

    Peatonal San Juan.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    n la antesala de una de las fechas más importantes para el sector comercial, la Cámara de Comercio y Servicios de San Juan puso en marcha la campaña “Viva el Centro”, una propuesta integral que busca incentivar las ventas por el Día de la Madre, atraer al público sanjuanino al microcentro y revalorizar el comercio local.

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    Como plato fuerte de esta iniciativa, este viernes 16 de octubre, a las 19:00 horas, se llevará a cabo un desfile de modas en pleno Cruce de Peatonales, en la intersección de las calles Rivadavia y Tucumán, en Capital. El evento transformará una de las esquinas más transitadas de la ciudad en una pasarela al aire libre donde los comercios mostrarán las últimas tendencias de temporada y variadas opciones para regalar.

    Moda, tendencias y comercios sanjuaninos

    La producción del desfile estará bajo la coordinación de Soledad Tassi Modelos y presentará en pasarela colecciones de indumentaria, calzado, marroquinería y accesorios de reconocidas marcas locales. Entre los comercios participantes destacan Dharma, Desde el Alma, Nico, Vía Lola, Rosario, Atena, Mil Opciones, Odda, Ropa por Mayor, Óptica Barbieri y Negra Catinga, entre otros.

    El evento cuenta con el auspicio de la Municipalidad de la Ciudad de San Juan y el Gobierno de San Juan, organizaciones que acompañan la iniciativa con el fin de afianzar la actividad económica del sector minorista.

    Reactivar las compras y recuperar la tradición del paseo

    Desde la Cámara de Comercio destacaron que el objetivo central de "Viva el Centro" es reactivar el movimiento comercial y devolverle al microcentro su rol tradicional como punto de encuentro, paseo y compras familiares.

    A través de esta serie de acciones, la entidad gremial empresaria invita a la comunidad a volcarse a los locales tradicionales de la capital sanjuanina este viernes a partir de las 19 para disfrutar del espectáculo con acceso libre y gratuito, elegir el obsequio para las madres y apoyar de manera directa el trabajo y el desarrollo económico local.

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