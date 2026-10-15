Suspendieron el desfile de modas "Viva el Centro" en la Peatonal por el mal tiempo

La actividad impulsada por la Cámara de Comercio de San Juan para promocionar las ventas del Día de la Madre estaba prevista para este viernes 16 de octubre. Fue postergada por prevención climática y será reprogramada.

El desfile de modas en el marco de la campaña "Viva el Centro", organizado por la Cámara de Comercio y Servicios de San Juan para este viernes 16 de octubre a las 19:00 horas, fue suspendido a raíz de las inclemencias climáticas.

El evento, que iba a desarrollarse al aire libre en el Cruce de las Peatonales (Tucumán y Rivadavia), tenía como propósito principal impulsar el consumo y dinamizar la actividad comercial en el microcentro sanjuanino en la víspera del Día de la Madre.

Desde la entidad explicaron que la decisión de postergar la actividad se tomó de manera preventiva, ya que el montaje requería la instalación de equipos técnicos y de sonido que podían verse afectados por las condiciones del tiempo, con el fin de resguardar la seguridad de los asistentes, modelos y comerciantes participantes.

Apoyo al comercio local y reprogramación La propuesta buscaba dar visibilidad a marcas, indumentaria y comercios locales en una de las fechas de mayor movimiento económico del año para el sector minorista.