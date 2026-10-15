    • 15 de octubre de 2026 - 17:50

    San Juan fortalece su arbolado urbano: entregan 8.500 ejemplares a municipios e instituciones

    La Secretaría de Ambiente duplicó la distribución de árboles respecto a 2025 en el marco del Programa Provincial de Forestación 2026.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable puso en marcha una nueva etapa del Programa Provincial de Forestación 2026 con la distribución de 8.500 árboles destinados a reforzar la cobertura vegetal y consolidar el arbolado urbano en todo el territorio sanjuanino.

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    Del total de ejemplares, 6.300 fueron asignados de manera directa a las municipalidades, actores clave en la planificación y mantenimiento de las zonas verdes locales. La cifra marca un salto cuantitativo respecto al año 2025, período en el que se otorgaron 3.300 plantas a los gobiernos comunales.

    El acto oficial contó con la presencia del secretario de Ambiente, Federico Ríos; el director de Arbolado Urbano; la intendenta de Capital, Susana Laciar; y representantes de las áreas ambientales de las 19 comunas sanjuaninas.

    Articulación con escuelas y clubes deportivos

    En esta edición, el plan provincial extendió su radio de acción hacia el ámbito social y comunitario. Además de los municipios, recibirán ejemplares diversos establecimientos educativos de distintos niveles, así como instituciones civiles y deportivas, entre ellas el Rotary Club y clubes de barrio.

    La medida se fundamenta en la Ley Provincial N.º 946-L, normativa que regula las pautas del arbolado público y busca generar un compromiso conjunto entre el Estado provincial, las intendencias y las instituciones locales.

    «La planificación y el trabajo articulado son claves para avanzar hacia una provincia con mayor cobertura vegetal y entornos verdes sostenibles», destacaron desde la cartera ambiental.

    Asistencia técnica y compromiso de riego

    Para garantizar la efectividad de la reforestación, la Dirección de Arbolado Urbano brindará asesoramiento técnico continuo. El equipo evaluará la aptitud de las distintas especies vegetales y determinará las condiciones idóneas de implantación según las características climáticas y del suelo de cada departamento.

    Por su parte, cada municipio e institución beneficiada asumirá la responsabilidad de identificar los sitios de colocación, asegurar el riego constante y garantizar el mantenimiento a largo plazo, factores esenciales para la supervivencia de los nuevos ejemplares y la mejora ambiental del entorno urbano.

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