San Juan fortalece su arbolado urbano: entregan 8.500 ejemplares a municipios e instituciones

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable puso en marcha una nueva etapa del Programa Provincial de Forestación 2026 con la distribución de 8.500 árboles destinados a reforzar la cobertura vegetal y consolidar el arbolado urbano en todo el territorio sanjuanino.

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Del total de ejemplares, 6.300 fueron asignados de manera directa a las municipalidades, actores clave en la planificación y mantenimiento de las zonas verdes locales. La cifra marca un salto cuantitativo respecto al año 2025, período en el que se otorgaron 3.300 plantas a los gobiernos comunales.

El acto oficial contó con la presencia del secretario de Ambiente, Federico Ríos; el director de Arbolado Urbano; la intendenta de Capital, Susana Laciar; y representantes de las áreas ambientales de las 19 comunas sanjuaninas.

En esta edición, el plan provincial extendió su radio de acción hacia el ámbito social y comunitario. Además de los municipios, recibirán ejemplares diversos establecimientos educativos de distintos niveles, así como instituciones civiles y deportivas, entre ellas el Rotary Club y clubes de barrio.

La medida se fundamenta en la Ley Provincial N.º 946-L, normativa que regula las pautas del arbolado público y busca generar un compromiso conjunto entre el Estado provincial, las intendencias y las instituciones locales.

«La planificación y el trabajo articulado son claves para avanzar hacia una provincia con mayor cobertura vegetal y entornos verdes sostenibles», destacaron desde la cartera ambiental.

Asistencia técnica y compromiso de riego

Para garantizar la efectividad de la reforestación, la Dirección de Arbolado Urbano brindará asesoramiento técnico continuo. El equipo evaluará la aptitud de las distintas especies vegetales y determinará las condiciones idóneas de implantación según las características climáticas y del suelo de cada departamento.

Por su parte, cada municipio e institución beneficiada asumirá la responsabilidad de identificar los sitios de colocación, asegurar el riego constante y garantizar el mantenimiento a largo plazo, factores esenciales para la supervivencia de los nuevos ejemplares y la mejora ambiental del entorno urbano.