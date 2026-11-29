El Parque Provincial Ischigualasto conmemora un nuevo aniversario de su reconocimiento internacional por parte de la UNESCO . La historia de uno de sus grandes referentes científicos, William Sill, vuelve a cobrar protagonismo: su corazón siempre estaría en Ischigualasto, una promesa que se transformó en realidad y que hoy tiene un lugar especial en el ingreso a la plaza seca del Parque.

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Hay lugares que trascienden el tiempo, que guardan millones de años de historia y que terminan formando parte de la identidad de quienes los conocen. Ischigualasto es uno de ellos.

El 29 de noviembre de 2000 representa una fecha histórica para San Juan : la declaración de los Parques Naturales Ischigualasto y Talampaya como Patrimonio Mundial de la Humanidad por parte de la UNESCO. Una decisión trascendental que puso a este rincón de Valle Fértil en los ojos del mundo.

Su inscripción quedó asentada documentalmente el 2 de diciembre de ese mismo año, fecha que figura en el expediente oficial del organismo internacional. A 26 años de aquel reconocimiento, Ischigualasto continúa siendo uno de los principales orgullos de los sanjuaninos y un sitio de extraordinario valor científico, geológico, paleontológico y turístico.

Su importancia radica en conservar uno de los registros fósiles continentales más completos del período Triásico, con aproximadamente 45 millones de años de historia geológica. Un verdadero libro abierto que permite reconstruir la evolución de la vida sobre nuestro planeta.

La historia de uno de sus grandes referentes científicos, William Sill, vuelve a cobrar protagonismo: su corazón siempre estaría en Ischigualasto, una promesa que se transformó en realidad y que hoy tiene un lugar especial en el ingreso a la plaza seca del Parque.

Hay lugares que trascienden el tiempo, que guardan millones de años de historia y que terminan formando parte de la identidad de quienes los conocen. Ischigualasto es uno de ellos.

William Sill: un corazón que sigue en Ischigualasto

Pero esta historia también tiene protagonistas que dejaron una huella imborrable. Uno de ellos fue William Sill, una figura fundamental en la historia científica y paleontológica de Ischigualasto.

En un testimonio audiovisual que hoy cobra un significado muy especial, Sill expresa una frase que resume el vínculo profundo que construyó con este lugar: «Mi corazón siempre estará en Ischigualasto».

Y sus palabras terminaron convirtiéndose en una realidad conmovedora.

Después de su fallecimiento, ocurrido en 2008, su hijo llevó al Parque las cenizas de su corazón, cumpliendo de alguna manera aquel deseo de que una parte de él permaneciera para siempre en el lugar al que tanto había querido.

En abril de 2024, la actual Administración del Parque Provincial Ischigualasto tomó la decisión de darles un lugar permanente y especial. Las cenizas fueron ubicadas en un tótem situado en el ingreso a la plaza seca, convirtiendo ese espacio en un sitio de memoria, reconocimiento y profundo significado para quienes conocen su historia.

Hoy, cada visitante que llega al Parque tiene la posibilidad de encontrarse con ese símbolo. Una historia que demuestra que Ischigualasto no solamente deja huellas en la ciencia y en la historia de la humanidad, sino también en el corazón de las personas.

Un patrimonio que se construye todos los días

Detrás de cada paisaje, de cada circuito y de cada descubrimiento existe una comunidad que hace posible que Ischigualasto siga creciendo. Guías, paleontólogos, científicos, guardaparques, trabajadores administrativos, técnicos y familias forman parte de una historia que se construye generación tras generación.

La conservación de un Patrimonio Mundial implica una responsabilidad permanente: proteger sus recursos, fortalecer la investigación, mejorar la infraestructura y desarrollar una actividad turística responsable que permita que miles de personas conozcan este lugar sin comprometer su extraordinario valor natural.

Para Valle Fértil, Ischigualasto representa además una oportunidad estratégica de desarrollo, empleo y crecimiento. Su reconocimiento internacional trasciende los límites del Parque y proyecta a toda la región como un destino turístico y científico de relevancia mundial.

A más de dos décadas de aquel reconocimiento, el desafío sigue siendo el mismo: cuidar un patrimonio que pertenece a toda la humanidad.

Ischigualasto es mucho más que el Valle de la Luna. Es identidad vallista, orgullo sanjuanino, historia científica y un legado natural que se debe preservar.

Como una vez expresó William Sill, su corazón siempre estaría en Ischigualasto. Hoy, ese sentimiento tiene un lugar físico y simbólico dentro del Parque. Porque hay personas que pasan por los lugares y otras que se quedan para siempre en su historia.

Ischigualasto tiene millones de años de historia, 26 años de reconocimiento mundial y un corazón que seguirá latiendo por siempre entre sus paisajes.