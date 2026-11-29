“Cada minuto cuenta. La vida en dos planos” , es el nuevo ciclo de entrevistas audiovisuales de DIARIO DE CUYO que cuenta con la conducción de María Emila Colombo. El espacio apunta a compartir historias de mujeres que destacan por su trayectoria y lo logrado en cada uno de sus rubros, no solo desde la perspectiva profesional sino también personal. La tercera invitada del ciclo es Silvia Yafar, empresaria del rubro turístico y propietaria de Monet Tur.

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El ciclo de entrevistas es una propuesta que se compartirá en todas las plataformas del diario y redes sociales. Cuenta con la producción periodística de Celeste Roco Navea y la producción audiovisual de Media Works. El ciclo de entrevistas es una propuesta que se compartirá en todas las plataformas del diario y redes sociales. Cuenta con la producción periodística de Celeste Roco Navea y la producción audiovisual de Media Works.

-Ay, qué difícil. Soy una mujer que transita la vida, que se mueve por pasiones. Soy mamá, creo que es lo mejor que me pasó en la vida. Ser madre, y he transitado lo laboral bajo el paraguas del turismo, que convoca desde chica.

Crecí en una familia agente de viajes, así que sé de voucher, de reserva y demás desde hace mucho tiempo y decidí dedicarme al turismo desde siempre. Pero, cuando elegí una carrera universitaria no estudié turismo.

Estudiaste filosofía ¿Por qué y por qué eso si ya sabías que te gustaba el turismo?

-Sabía que me iba a dedicar al turismo. Sabía que me iba a dedicar a la agencia de viaje, que es lo que más se adecúa a lo que a mí me gusta. El turismo es para mí una actividad mágica, es una actividad tremendamente humana y también es una actividad comercial, que me parece que genera muchas posibilidades y tiene muchas aristas.

Y dentro del turismo el agente de viaje es como que el que aglutina todo. El prestador de servicio, el hotelero, el transportista, el gastronómico y me pareció que era un ámbito muy lindo para crear. Estaba decidida a hacer eso, a ser agente de viaje. No estudié porque yo ya venía transitando el turismo de hace mucho.

¿Querías tener otras herramientas?

-Claro, es como que como que sabía cómo era el tema más o menos. Lo que había en su momento no me importaba mucho y decidí estudiar de una cosa que me abra la cabeza y que me sirva para la vida.

¿Pero nunca ejerciste o sí?

-Sí, un poco de clases en la universidad. Porque también hice la carrera de fotografía, simultánea. Siempre me gustó así incursionar en varios ámbitos. Con esto de la carrera de fotografía, rendí un concurso en la Facultad de Bellas Artes. Entré en la carrera de fotografía.

Y aparte, ¿te invitaron como jurado en distintos concursos de fotografía?

-Ah, estuviste estudiando. Sí, he estado jurado en fotografía. Me encantó.

¿Te gusta como esa parte estética que va más allá de una simple imagen?

- Sí, obvio. La estética tiene este componente de que nos hace humanos. Podemos dar un salto y ver más allá de lo de lo de lo obvio y hacer otra composición. Tiene que ver también con el turismo, tiene que ver con todo lo que uno ve en la vida. Hay elementos y vos podés trascender eso y hacer otra cosa. Y crear.

¿Cómo llegaste a tener tu agencia?

“Lo que pasa es que mis viejos tenían la agencia, yo trabajaba ahí, mientras daba clase, recién recibida. Ellos hacían más la parte nacional y mucho turismo estudiantil, que a mí realmente nunca me gustó. He hecho algo muy básico, acompañé unos s grupos, pero a mí no es algo que me apasioné, me gusta otra cosa. Justo se daba que la agencia Money Tur se vendía.

La agencia tiene más de 50 años en el mercado. El dueño la vendía, era casa de cambio antes, por eso el nombre. Jamás le hubiese puesto ese nombre, una cosa rara. Encima en San Juan está castellanizado. Entonces mis viejos ayudaron a comprarla, y después ya se hizo sola.

Lo que se hacía ahí era más turismo internacional. Emisivo internacional y tenía gente adulta, un público judío, muy cautivo. Encima no soy judía, se me fueron muriendo los clientes. Fue una etapa de reconversión y de empezar a tomar los propios clientes que se adaptaran a la nueva dueña e impronta. He tenido los mismos empleados de cuando estábamos en esos inicios. Esto hace 33 años que en turismo 33 años es una eternidad, porque hemos pasado muchas situaciones.

El turismo es una actividad económica de primer orden que absorbe todos los colapsos sociales, económicos, ambientales, climáticos, pandemia ni te cuento.

¿Y el 2001 también?

- Todo. Del 93 más o menos estamos operativos. Entonces empecé con una cuestión netamente emisiva de viajes internacionales.

Después empecé con lo receptivo, que es algo que me apasiona. Empecé a ver lo que había en San Juan, lo que poco que había no me gustaba mucho, así que empecé a hacer mis propios productos desde el año 2000. Empecé con productos propios, innovadores, disruptivos, como fue, por ejemplo, Ischigualasto a la Luz de la Luna, que fue un producto que tengo el honor de haber creado, que después trascendió a nivel nacional y que después los parques del país se abrieron por esta iniciativa y esta lucha porque nada de lo mío ha sido fácil, ha sido todo un ir abriendo caminos.

¿Tuviste que por ahí demostrar el doble para que confiaran en tu capacidad?

-Te diré que sí. Por ahí cuando sos mujer y en ciertos ámbitos de poder, sobre todo. Porque he sido dirigente de gremial empresaria, he sido presidente de AAAVYT San Juan, he tenido cargos varios en turismo a nivel nacional y tenés que ser doblemente eficiente para ser creíble a veces.

¿Te cuento una anécdota? Por ejemplo, yo trabajaba en una mesa nacional de turismo, yo era representante de San Juan. Todos varones, 20 varones más o menos y yo. Cuando leían las actas decían: “habló el licenciado fulano”, “tomó la palabra del arquitecto tal”, “habló el doctor tanto” y cuando hablaba yo me decían: "Habló la señora Silvia Yafar."

A la sexta acta, que era una por mes, levanté la mano y dije: "Yo no la pruebo", ¿Por qué? Porque yo quiero que se cambie todo y se ponga todo señor y señora. Somos todos señor y señora. Y tenés que pedirlo con sonrisa. Ella era la señora que venía San Juan.

Entonces le digo, "Mira, si no quieren sacarse los títulos, yo soy licenciada, profesora y magister." Tómame alguno en la tres, pero poneme algo. Y sonrisa.

¿Y cambió o no?

-Sí, me empezaron a poner magister. Y ahí se dieron cuenta que es algo obvio, pero no es tan obvio.

¿Y sigue costando?

-Sí, cuesta menos. De todos modos, yo creo que mis luchas más que por ser mujer ha sido porque he sido muy pionera. Empezando a liderar una empresa, a proponer otros tipos de programas, a fomentar San Juan.

Le digo siempre a mis hijos que cuando me muera voy a estar tranquila que he hecho cosas por San Juan.

En este rol de jefa y de esta pasión que has sostenido, ¿en quién te apoyas vos?

-Es difícil, por ejemplo, en pandemia me acuerdo de que estamos todos quebrados. Hablé con una de las chicas y se me largó a llorar, entonces como que vos decís, "Bueno, tengo que estar yo al frente”.

El ser mujer creo que te da otra ventaja que por ahí no tiene el varón, que es que tenemos otra sensibilidad y vemos más allá de lo de lo concreto. Como que abarcamos muchas cosas a la vez y lo podemos hacer. Te da una cuestión de intuición que te permite ir más allá de lo fáctico. El líder tiene muchos momentos de soledad. El líder vive muy solo.

Y te encuentras con ciertos pares, ciertos referentes, colegas, a los que les puedes preguntar que muchas veces están fuera del país o fuera de la provincia. Si no con amigos, yo tengo amigos de la vida, mis hijos, ya que son adultos, te dan su mirada.

¿Te gusta agasajarlos, te gusta cocinarles?

-Me encanta. Soy anfitriona por naturaleza. Vivo solo en un caserón, tengo dos heladeras, un montón de especias, me gusta cocinar. La cocina para mí es un pilar.

Mi viejo tiene cuatro libros escritos de cocina, me apasiona la cocina. Estoy cansada y pero me dice, "¿Tienes que hacer para 20?" Lo hago, me encanta. Me da energía, como que descanso haciendo otra cosa. Digo, cuando me muera voy a descansar mucho.

¿Vos también escribís, o escribías? ¿Alguna vez publicaste alguno de tus cuentos?

-No. He regalado mucho, tengo por ahí cosas escritas. Le he hecho los prólogos a mi viejo, por ejemplo.

¿Pero te inspiraste en algo o algún viaje te despierta esas ganas de escribir?

-Quizás lo hacía cuando era más chica, más adolescente. Hace mucho que no escribo.

¿Cómo venderías San Juan?

-Primero la agencia emisiva tienen es otra unidad de negocio. Son necesidades distintas, productos distintos. El que te vende un viaje a Jordania y Egipto, no te vende Ischigualasto y Talampaya. Son conocimientos y necesidades distintas. Cuando empecé con turismo receptivo me fui a Buenos Aires a promoción a San Juan, armar programa.

Después se ha agregado también otra unidad de negocio que es totalmente distinta y que tiene relación con las otras dos, que es el evento corporativo, que también lo hacemos mucho y a mí me encanta hacer incentivos con empresas, a hacer congreso, convenciones, darle servicio a al corporativo.

Y cuando recibís los grupos, ¿te involucras mucho?

Sí, tuvimos dos fantrips de agentes de viajes. Uno lo hicimos con el Bureau, yo soy vicepresidente de segunda y trajimos gente de Buenos Aires que trabajan con corporativo, que hacen congresos, convenciones, eventos de incentivos Sí. Y lo trajimos para mostrarle todas las locaciones de San Juan, los sitios de interés, los hoteles, visitar los sitios deportivos, a las sedes de congresos. Se fueron maravillados con las salas de concierto, el teatro y demás.

Y solapado con eso otro fantour con gente de un tour operador de Buenos Aires. Vinieron 14 personas a conocer San Juan. Estuvimos en Pismanta, en Barreal. Estamos fascinados, sacamos fotos del cielo. Fue hermoso, a mí eso me encanta. Ellos vienen acá y se sorprenden porque ven algo genuino. San Juan tiene un turismo no vapuleado, no manoseado. Acá el guía mira los ojos, va viendo las caras, va hablando. Por lo general acá se crea otro vínculo. Ni te cuento cuando fuimos a Anchipurac, rescatamos esa frase de que no mostramos paisaje, que es un destino más que un paisaje. Sí. Y es la experiencia. La naturaleza.

A mí eso me encanta, me energiza mucho y por supuesto que a partir de ahora han surgido un montón de proyectos. La semana que viene me voy a Buenos Aires a una charla presencial a un par de agencias de viajes. Es una acción que genera otra y genera otra.

¿Cuál es el objetivo a corto plazo?

-Largar los productos 2027- 2028. Nosotros trabajamos mucho con el exterior. Somos agencia receptiva de turismo que viene de afuera. En enero me voy a España, como todos los años a la FITUR, que es una feria importante de turismo que abre todo el panorama del 27 y ahí ya presentamos productos con los tours operadores que hacen eso, para que se pueda ir instalando San Juan en la mente del consumidor y la mente de quién vende y quién produce los programas.

En realidad, no voy como guía, porque no soy guía, pero cuando vienen colegas de Buenos Aires me involucro mucho y estoy con ellos porque voy todo el tiempo trabajando. Esta gente ha estado 4 días cada grupo y hemos estado viendo las posibilidades que tiene cada producto, y cada locación. Vos puedes tener un lugar muy lindo, pero si no está involucrado, no está interviniendo en un en un producto turístico no existe. La idea es junto con la gente que viene, ver cuáles son sus perfiles, sus clientes.

Tratamos de hacer un nexo con los productos de Patagonia, con los productos del Norte y por ahí sabemos que por ahí San Juan no es lo primero que se visita en un primer viaje a Argentina, pero sí el segundo, tercero piden cosas distintas. Entonces, bueno, ahí estamos nosotros ofreciendo productos que puede ser atractivo para los que vienen.

¿Por qué vacaciona hoy en día la gente?

-Es una pregunta amplia porque depende de cada ámbito. Ha cambiado el consumo. Hace un tiempo a esta parte quizás la gente viajaba una vez al año, y eso ya quedó porque también cambió la sociedad.

Entonces, hay vacaciones partidas, ha cambiado la sociedad porque hay familia ensamblada, por ahí se van las madres con los chicos, después se van con una pareja, hay grupos de amigas. La gente viaja más durante el año y más corto.

Hay grupos de amigas, son 10 que cumplen 40 y viajan. La semana pasada un grupo de mujeres que se juntan a leer historia se fueron a Mendoza por el día. Una mujer que cumplió 50 años y que se vino a San Juan a festejar su cumpleaños 50 y trajo personas de Brasil, Alemania, de todo el mundo porque ella viaja en distintos lugares del mundo. Hay muchas excusas para viajar.

Creo que post pandemia se ha acentuado el disfrute. Si vamos más a lo filosófico, creo que uno pierde noción de que es finito, y que uno se va a morir. Y la pandemia fue tan a flor de piel, fue tan decir ¿para qué guardo todo esto? ¿Para qué guardo esta vajilla? ¿Para qué guardo estos dólares? Si a lo mejor me puedo morir mañana.

El disfrute llegó y llegó para quedarse. Creo que hemos aprendido eso. Y viene de la mano con disfrutar “El nuevo lujo”, que yo le llamo. El nuevo lujo que es este cielo, algo libre de amontonamientos. Se cobró vida lo auténtico y ahí es donde surge San Juan como un destino increíble. Cobra valor toda la experiencia genuina que tiene la gente con esto de las economías circulares, de los lugares, estar con la gente del lugar, con lo real, con la artesanía real, con la comida del lugar.

Se van con nuestros sabores, tiene que ver con la historia y se van habiendo vivido San Juan, no viendo solamente un paisaje.

¿Te arrepentís de algo, Silvia? ¿O algo que volviendo para atrás cambiarías?

-No sé, creo que no. No, porque por ahí cuando algo te salió mal, aprendiste de eso.

¿Y miedos tenés?

-Por ahí eh me extendería los 50 y pico, que ya lo pasé. Tengo 61 y no me importa decirlo. Quizás como que me falte tiempo o que no me responda el físico. Ahora estoy pensando un viaje con mi hija a Jordania, y el dije que no lo puedo dejar para 15 años después porque no sé si voy a poder. Por ahí como que me falle el cuerpo, la cabeza.

Tenes dos hijos, ¿Son de viajar mucho?

-Son viajeros, Julián y Camila, de hecho, han viajado juntos. 27, 29 años. Hemos compartimos algún viajecito. Mi hijo vive en Madryn y vamos juntos a ver las ballenas.

Con mi hija estamos hablando este viaje a Europa, tratamos siempre de estar juntos y somos muy unidos.

¿En la casa cómo era el día a día con ellos y una mamá tan trabajadora?

-Posible. Mamá trabajadora, pero que siempre les cocinó, nunca comieron una comida de rotisería. Personalmente los llevaba a karate, a fútbol, a teatro, a todos lados. Me he ocupado mucho de ellos y es posible. Le he quitado horas al sueño, te confieso. Nunca hice abandono de empresa, nunca dejé los chicos. Padre super presente siempre, pero tenía que quitarle tiempo al sueño.

Quería estudiar, hice un programa en Europa 2 años y medio virtual. Esto fue hace como 20 años casi. Los chicos eran chiquitos y yo me metía en la computadora a las 5 de la mañana, bajaba las clases, las escuchaba y estudiaba.

¿Por qué España?

-Porque ahí estaba un posgrado de un magister de dirección de empresas turísticas. Lo que me costó explicarles que la licenciada en filosofía iba a ser un magister de dirección de empresa turística.

¿Cómo ves el turismo dentro de 10 años o qué te gustaría que suceda con San Juan?

-Está habiendo un cambio radical. Va a haber un crecimiento tremendo de la mano de la minería, porque es una realidad.

Hace unas semanas atrás tuvimos la presencia de los CEOs de ciertas compañías aéreas que se quieren instalar en San Juan. La conectividad es un pilar fundamental del turismo. No podes tener de turismo si no tienes conectividad. Y la conectividad va a venir, exponencialmente se va a instalar con el tema de la minería. Acá tiene que ver lo público al privado y la academia también.

Hay un panorama tremendamente diferente a cuando yo empecé hace 20 y pico de años a hacer turismo receptivo en San Juan. Creo que va a ser muy bueno, ya nos están mirando. San Juan ofrece situaciones totalmente diferentes, experiencias distintas, únicas. Hace 30 años atrás éramos como el tren de cola de Mendoza. Yo creo que cuando fuimos disruptivos cuando empezamos a ver lo nuestro.

Cuando nos dimos cuenta que somos distintos, que somos únicos y que valemos, ahí fuimos ganando.

¿Qué podés decirnos de esta foto?

-Ah, la foto de mis hijos. Son hermosos por fuera también, por dentro también. Somos un gran team. Nos refleja mucho como como transitamos todo.

La fuerza que nos dan los hijos, ¿no?

-Tremendo. Yo tuve dos bisagras en mi vida, tres. El nacimiento de Julián, el nacimiento de Camila, que te muestra es el tema de la vida. Y la otra bisagra muy triste fue la muerte de mi hermano. La vida y la muerte. Entonces es como que también esa muerte te invita a pensar en la vida. Y de alguna forma transitar también la vida, volver al disfrute del día a día, valorando y sabiendo que la muerte también es parte de la vida.