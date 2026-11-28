El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) dispuso dejar sin efecto los beneficios habitacionales vinculados a otras nueve viviendas sociales de San Juan, en el marco de incumplimientos encuadrados en la Ley Provincial 196-A. La resolución fue publicada en el Boletín Oficial y se suma a las ocho revocaciones comunicadas a principios de noviembre, elevando a 17 el total de propiedades alcanzadas en el transcurso del mes.
La medida alcanza a adjudicatarios, beneficiarios y tenedores precarios de distintos barrios y conjuntos habitacionales, con resoluciones que varían según el estado administrativo de cada unidad: en algunos casos se revocaron adjudicaciones en venta y en otros se anularon asistencias financieras, autorizaciones para habitar, comodatos y actas de tenencia precaria.
Los nueve barrios alcanzados en esta nueva resolución
De acuerdo con el detalle oficial publicado en el Boletín Oficial, las nueve viviendas incluidas en esta última notificación corresponden a los siguientes barrios y complejos:
El antecedente del 10 de noviembre y el acumulado del mes
Con esta nueva tanda de nueve bajas, el IPV suma 17 viviendas con revocaciones anunciadas durante noviembre. El primer paquete había sido confirmado el 10 de noviembre e involucró a propiedades ubicadas en:
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Albardón – Conjunto 1
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Ceramista II
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Barrio SUTIAGYF
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Caucete – Área III
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Amecom 4
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Virgen del Socorro
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Lozano
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7 de Septiembre IV
De este modo, la continuidad de las revisiones y el encuadre en la Ley Provincial 196-A marcan una nueva etapa de reordenamiento sobre adjudicaciones, permisos de ocupación y demás figuras vinculadas a las viviendas sociales de la provincia.