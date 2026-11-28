La nueva resolución del organismo quedó oficializada en el Boletín Oficial e incluye distintos encuadres administrativos. Con estas nueve bajas, se acumulan 17 inmuebles alcanzados durante el mes tras el primer lote difundido el 10 de noviembre.

El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) dispuso dejar sin efecto los beneficios habitacionales vinculados a otras nueve viviendas sociales de San Juan, en el marco de incumplimientos encuadrados en la Ley Provincial 196-A. La resolución fue publicada en el Boletín Oficial y se suma a las ocho revocaciones comunicadas a principios de noviembre, elevando a 17 el total de propiedades alcanzadas en el transcurso del mes.

La medida alcanza a adjudicatarios, beneficiarios y tenedores precarios de distintos barrios y conjuntos habitacionales, con resoluciones que varían según el estado administrativo de cada unidad: en algunos casos se revocaron adjudicaciones en venta y en otros se anularon asistencias financieras, autorizaciones para habitar, comodatos y actas de tenencia precaria.

Los nueve barrios alcanzados en esta nueva resolución De acuerdo con el detalle oficial publicado en el Boletín Oficial, las nueve viviendas incluidas en esta última notificación corresponden a los siguientes barrios y complejos:

Camino de las Tapias

Vallecito

Caucete Conjunto 2

Sarmiento Conjunto 6

Pismanta V

Ansilta

La Capilla – Sector I

La Quebrada

Ingeniero Céspedes – Sector 3 El antecedente del 10 de noviembre y el acumulado del mes Con esta nueva tanda de nueve bajas, el IPV suma 17 viviendas con revocaciones anunciadas durante noviembre. El primer paquete había sido confirmado el 10 de noviembre e involucró a propiedades ubicadas en: