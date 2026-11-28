El suministro se interrumpió cerca de las 17 de este sábado en el barrio Cerro Grande y complejos habitacionales cercanos, minutos antes de que avanzaran las precipitaciones.

Un nuevo corte en el suministro eléctrico generó preocupación y bronca este sábado por la tarde entre los vecinos del barrio Cerro Grande y otros complejos habitacionales situados en la zona limítrofe entre Pocito y Rawson. De acuerdo con el testimonio de los habitantes del sector, la interrupción del servicio se produjo alrededor de las 17:00, apenas unos minutos antes de que la tormenta eléctrica avanzara sobre el valle central del Gran San Juan.

Con el correr de los minutos, y mientras se desataba el fenómeno meteorológico, las familias afectadas aguardaban una respuesta técnica y la restitución del servicio, ya que hasta ese momento las cuadrillas de la distribuidora Naturgy no habían arribado al lugar para revisar la falla.

El malestar en el sector se profundizó debido a que no se trata de un episodio aislado. Según relataron los propios vecinos, hace apenas unos pocos días atravesaron una situación idéntica durante la noche, también en coincidencia con el desarrollo de una tormenta eléctrica. La reiteración de los apagones ante el mal tiempo encendió las alarmas en la comunidad respecto al estado y la resistencia del tendido eléctrico en esa zona.

Medidas de seguridad y vías de reclamo ante Naturgy y el EPRE Ante escenarios de inestabilidad climática, interrupciones del suministro o anegamientos, desde Naturgy San Juan recordaron una serie de pautas preventivas fundamentales para evitar accidentes domésticos o en la vía pública:

Riesgo eléctrico en la calle: No acercarse ni manipular instalaciones dañadas, mantener distancia de postes o transformadores afectados y evitar cualquier contacto con cables caídos sobre veredas, calzadas o terrenos inundados, aun cuando aparenten no tener corriente.

Cuidado en el hogar: Desenchufar los electrodomésticos que no estén en uso para prevenir daños por variaciones de tensión, siempre que la maniobra pueda realizarse sin correr riesgos.

Canales de contacto: Para reportar peligros en la vía pública está habilitada las 24 horas la línea gratuita 0800-666-3637. En tanto, los reclamos técnicos por falta de suministro o baja tensión pueden gestionarse a través de la Oficina Virtual o mediante la aplicación móvil Naturgy SJ OV. Por otra parte, en caso de no obtener una respuesta satisfactoria por parte de la empresa prestataria, los usuarios tienen la posibilidad de elevar su reclamo ante el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), organismo encargado de fiscalizar los tiempos de reposición del servicio y aplicar sanciones ante eventuales incumplimientos.