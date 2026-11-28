A las 18:30 de este sábado, el 9° Distrito de Vialidad Nacional emitió un informe tras el avance de las lluvias en distintos sectores de la provincia.

El avance de la tormenta sobre distintos puntos de San Juan llevó a que este sábado 28 de noviembre, a las 18:30, la Dirección Nacional de Vialidad —a través de su 9° Distrito San Juan— difundiera un parte oficial sobre la transitabilidad de las rutas nacionales. Según el reporte, todos los corredores continuaban habilitados, aunque bajo distintas condiciones de precaución debido a las precipitaciones y la inestabilidad atmosférica.

El cuadro de situación busca prevenir incidentes viales ante un escenario meteorológico cambiante, capaz de modificar las condiciones de manejo en cuestión de minutos en tramos específicos de la red provincial.

El punto de mayor preocupación es la Ruta Nacional 141, donde se registraron lluvias intensas y existe un alto riesgo de acumulación de agua en los badenes, además de arrastre de sedimento y material sobre la calzada. Estos factores comprometen tanto la adherencia de los neumáticos como la visibilidad, por lo que desde el organismo remarcaron que el panorama puede variar rápidamente según cómo evolucione el temporal.

Corredores con advertencias puntuales Además del foco puesto en la RN 141, el informe vial detalló recomendaciones específicas para otros trayectos afectados por el mal tiempo:

Ruta Nacional 40 Sur: Se solicita circular con precaución ante la probabilidad de lluvias aisladas, tormentas eléctricas y menor visibilidad.

Ruta Nacional 153: Se reporta inestabilidad climática con chances de precipitaciones y actividad eléctrica, pidiendo especial cuidado en los badenes ante posibles bajadas de agua y arrastre de material.

Ruta Nacional 20: Se recomienda transitar con cautela por la presencia de núcleos tormentosos, lloviznas continuas y tormentas eléctricas. Cómo está el resto de la red nacional De acuerdo con el parte de las 18:30, permanecen transitables con precaución el resto de los corredores nacionales de la provincia: