El avance de la tormenta sobre distintos puntos de San Juan llevó a que este sábado 28 de noviembre, a las 18:30, la Dirección Nacional de Vialidad —a través de su 9° Distrito San Juan— difundiera un parte oficial sobre la transitabilidad de las rutas nacionales. Según el reporte, todos los corredores continuaban habilitados, aunque bajo distintas condiciones de precaución debido a las precipitaciones y la inestabilidad atmosférica.
El cuadro de situación busca prevenir incidentes viales ante un escenario meteorológico cambiante, capaz de modificar las condiciones de manejo en cuestión de minutos en tramos específicos de la red provincial.
El punto de mayor preocupación es la Ruta Nacional 141, donde se registraron lluvias intensas y existe un alto riesgo de acumulación de agua en los badenes, además de arrastre de sedimento y material sobre la calzada. Estos factores comprometen tanto la adherencia de los neumáticos como la visibilidad, por lo que desde el organismo remarcaron que el panorama puede variar rápidamente según cómo evolucione el temporal.
Corredores con advertencias puntuales
Además del foco puesto en la RN 141, el informe vial detalló recomendaciones específicas para otros trayectos afectados por el mal tiempo:
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Ruta Nacional 40 Sur: Se solicita circular con precaución ante la probabilidad de lluvias aisladas, tormentas eléctricas y menor visibilidad.
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Ruta Nacional 153: Se reporta inestabilidad climática con chances de precipitaciones y actividad eléctrica, pidiendo especial cuidado en los badenes ante posibles bajadas de agua y arrastre de material.
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Ruta Nacional 20: Se recomienda transitar con cautela por la presencia de núcleos tormentosos, lloviznas continuas y tormentas eléctricas.
Cómo está el resto de la red nacional
De acuerdo con el parte de las 18:30, permanecen transitables con precaución el resto de los corredores nacionales de la provincia:
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Ruta Nacional 40 Norte
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Ruta Nacional 150 en toda su traza, incluido el tramo Jáchal–Ischigualasto
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Ruta Nacional 40 en el sector comprendido entre Huaco y el límite con La Rioja
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Ruta Nacional 149 en los departamentos de Calingasta e Iglesia
Aunque el reporte oficial no informó cortes totales en estos caminos, sostuvo el criterio de circulación preventiva por el contexto climático, un dato clave para transportistas, servicios de logística y quienes deban desplazarse por el interior sanjuanino.
Guardias activas y consejos al volante
Desde el 9° Distrito señalaron que los equipos de conservación y personal técnico mantienen guardias permanentes en los corredores para dar respuesta ante contingencias vinculadas con el tiempo.
A la par, recomendaron reducir la velocidad, ampliar la distancia de frenado, llevar las luces bajas encendidas y acatar las indicaciones de los agentes de seguridad y operarios viales en ruta. La consigna más firme apunta a los badenes: bajo ningún punto de vista deben cruzarse cuando el agua arrastre piedras o barro.