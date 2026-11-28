La edición 17 de la Marcha del Orgullo en San Juan se concretó este 28 de noviembre. Decenas de personas, carteles dejando en claro los objetivos del movimiento, banderas y la felicidad de encontrarse una vez más celebrando.

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Tal como estaba previsto, a las 20 horas de este sábado la esquina de Av. Libertador y Paula comenzó a tomar color. Las banderas que son identidad de la comunidad LGBTTTIQ+, los brillos y los outfit comenzaron a hacerse presente. Así entró en calor una nueva edición de la Marcha del Orgullo en San Juan, un evento que celebra sus 17 ediciones celebrando el orgullo de ser quien se quiere ser, sin prejuicios, sin estereotipos, sin el pesar del qué dirán.

De manera puntual, a las 21.30 horas comenzó a moverse la marea multicolor por Av. Libertador hacia el este con presencia de distintas grupalidades. AMMAR, El Consejo de la Diversidad, la comisión organizadora de la Semana de la Diversidad, Ni Unx Menos, La Glorieta y Agitando el Nido fueron parte de la movilización. Los carteles también dijeron presente. Frases tales como "No no callamos más", "Si Dios es amor ¿Por qué no me ama a mi"?, "Nunca más silencio" y "La deuda es con las trabas" fueron algunas de las frases que se leyeron a lo largo de todos los kilómetros que se caminaron al ritmo de la murga y de la música pop.

Cada edición tiene tópicos claros, luchas que se comparten y lemas que se repiten en cada trayecto. La real implementación de la ESI y del Cupo Laboral Trans suelen ser banderas que se sostienen en el tiempo. La no discriminación también es uno de los ejes que se repite en cada marcha. Pero fuera de ello, hay miles de motivos por los cuales se marcha. Por lo general es individual, depende de cada persona, de su experiencia de vida y de su sentido de pertenencia en la comunidad, siendo parte de la disidencia, encasillado en alguna de las denominaciones de la sigla LGBTIQ+ o simplemente empatizando con la lucha y respetando.

La mirada curiosas se acompañan con un baile. El bocinazo se aplaude porque se entiende como un apoyo a las largas cuadras de personas que acompañan la causa, que esperan la marcha todo el año, que saben lo que es caminar y bailar por el orgullo. Es la manera que se encontró de luchar por lo que se desea: ser aceptados. Tan simple como eso.

Minutos antes de las 23hs la marcha multicolor arribó al escenario principal dispuesto en Av. Ignacio de la Rosa entre España y Las Heras. Allí continuó el festejo, el baile, la alegría. También hubo momento para recordar a aquellas que ya no están. A quienes hubieran deseado marchar pero no tienen la oportunidad. También se hizo lectura de todos los ejes de la marcha actual, poniendo el foco en todas las luchas ganadas que se perdieron en estos años, en y enfatizando en la unidad. En seguir luchando, hacerse escuchar, visibilizar las realidades trans, homosexuales, y las que atraviesan diversas identidades de género como orientaciones sexuales.