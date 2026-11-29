Lejos de representar un obstáculo, la llegada de mayores precipitaciones y el incremento en los caudales hídricos asociados al fenómeno de El Niño se perfilan como un aliado estratégico para el turismo en los principales departamentos turísticos de San Juan.

De cara a la temporada estival, los referentes de Calingasta, Iglesia, Valle Fértil y Jáchal coinciden en un panorama optimista: la abundancia de agua revitaliza los paisajes, garantiza el desarrollo a pleno de los deportes náuticos y de aventura, y posiciona a la provincia como una alternativa competitiva frente a otros destinos del país.

Si bien las áreas de turismo trabajan de manera articulada en la prevención, el mantenimiento de caminos y la capacitación de los prestadores para actuar ante eventuales crecientes, el consenso general es que las inclemencias climáticas sólo implicarán reprogramaciones puntuales, sin afectar el flujo sostenido de visitantes que ya realizan numerosas consultas para el verano.

En Calingasta, el diálogo permanente entre el municipio, los organismos de prevención y el sector privado marca el ritmo de la previa estival. Emilia Bigi , directora de Turismo del departamento, explicó que, si bien las lluvias y crecientes de verano pueden generar una leve disminución en el movimiento turístico o cortes temporarios en las rutas, el balance hídrico resulta altamente beneficioso para la oferta local.

"Lo positivo es que va a haber agua, por lo que se va a asegurar la práctica a pleno de algunas actividades como el rafting. Nuestros prestadores turísticos van a tener una buena actividad en el verano, ya que necesitan esta cantidad de agua para hacer la actividad, siempre con los cuidados de seguridad pertinentes", destacó Bigi.

Respecto a la alta montaña, la funcionaria señaló que ya se registra un importante volumen de consultas de montañistas nacionales e internacionales interesados en ascender a los cerros "seismiles" del departamento, como el Mercedario. Aunque la gran acumulación de nieve obligó a retrasar el inicio de algunas expediciones y a reprogramar cronogramas, ya se ejecutan tareas de despeje y reparación en los caminos hacia el Mercedario, El Pachón y el Arroyo Turquesa. A su vez, puso en valor las tareas preventivas que realizan el COPRE y el municipio en el refuerzo de defensas de ríos y el entrenamiento de los prestadores ante cualquier eventualidad.

Iglesia: niveles históricos en Cuesta del Viento

En el norte provincial, el entusiasmo gira en torno a la notable recuperación hídrica del Dique Cuesta del Viento, en Rodeo, un imán indiscutido para los amantes del windsurf, el kitesurf y los deportes náuticos. Fanny Pernas, secretaria de Turismo de Iglesia, descartó que el fenómeno de El Niño vaya a perjudicar la temporada y subrayó el creciente interés por las estadías prolongadas.

"El Dique Cuesta del Viento tiene mucha agua y esto atrae a muchos deportistas nacionales e internacionales que ya conocen las bondades de este lugar. Hace mucho que no tenemos estos niveles de agua y eso va a favorecer las actividades acuáticas que a veces se veían limitadas por la falta del recurso", afirmó Pernas.

La funcionaria remarcó que el fenómeno climático podrá generar la reprogramación de excursiones o espectáculos, pero nunca su suspensión definitiva, dado que las lluvias y crecientes son episodios aislados. En ese marco, adelantó que la tradicional Fiesta de la Semilla y la Manzana se llevará a cabo, aunque se evalúa con precaución la fecha más conveniente, buscando menor incidencia de lluvias y deshielos, para garantizar la seguridad de los asistentes. Paralelamente, se intensifican las charlas informativas y capacitaciones con los prestadores locales.

Valle Fértil: ventaja competitiva ante otros destinos

Para Valle Fértil, los pronósticos meteorológicos recientes abrieron una ventana de oportunidad frente a los grandes centros turísticos del país. Marcos Carrizo, director de Turismo departamental, señaló que, tras analizar los informes del Servicio Meteorológico Nacional publicados a fines de octubre, las proyecciones para el departamento se reconfiguraron positivamente.

"En ese mapa, San Juan figura con un 40% más de lluvias para el verano, lo cual creo que nos va a favorecer en el marco de que San Luis, Córdoba y la Costa Atlántica, que son los destinos con los que competimos, están muy por encima de lo normal en cuanto a precipitaciones. Eso nos lleva a tener una mirada más positiva porque Valle Fértil, al estar con un poco más de agua, va a ser elegido antes que otras provincias mediterráneas", analizó Carrizo.

Además de destacar la importancia ecológica y turística de recuperar el caudal de los ríos locales, el funcionario indicó que el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) de Valle Fértil ya coordinó acciones preventivas clave, incluyendo la limpieza de arroyos y el lanzamiento de campañas informativas destinadas a toda la comunidad y a los visitantes.

Jáchal: una agenda flexible de actividades

En Jáchal, la planificación estival avanza bajo una premisa de flexibilidad absoluta para adaptarse a las condiciones meteorológicas cambiantes. Vito Gómez, director de Turismo del departamento, explicó que el equipo técnico trabaja en una programación dinámica para responder con rapidez ante vientos o tormentas repentinas.

"Estamos en la misma política, trabajando la programación de verano dentro de las posibilidades que nos permita el fenómeno de El Niño. Sabemos que esto es muy inestable, de un momento a otro hay viento y tormenta y hay que reprogramar", señaló Gómez.

En cuanto a las expectativas de ocupación, el funcionario estimó que el departamento recibirá una cantidad de turistas similar a la de temporadas anteriores, aunque advirtió sobre un factor externo que incide directamente en el flujo de visitantes: el cierre del Paso Internacional de Agua Negra. Según explicó, muchos viajeros que cruzan hacia Chile suelen pernoctar un par de días en Jáchal, por lo que la incertidumbre respecto a la apertura del corredor vial representa el principal desafío a compensar mediante el fortalecimiento del turismo interno y regional.