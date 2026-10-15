Tensión y un detenido por el desalojo de una casa del IPV en Jáchal

Un complejo procedimiento judicial con intervención policial derivó en momentos de tensión y la detención de un hombre durante la mañana de este jueves en la localidad de Jáchal. El operativo tuvo lugar en una vivienda situada en el Barrio Pismanta 2 , donde la Justicia ordenó la restitución del inmueble tras una demanda de desalojo impulsada por la Fiscalía de Estado , en representación del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) .

La medida judicial contó con la presencia en la escena de la abogada Dra. Carina del Castillo, representante de la Fiscalía de Estado, para coordinar las actuaciones correspondientes. Según fuentes vinculadas al expediente, el litigo llevaba cerca de cuatro años en los tribunales a raíz de la revocación de la adjudicación habitacional. Durante el despliegue de la fuerza pública, el sujeto que residía en la vivienda opuso resistencia al accionar de las autoridades, lo que derivó en su aprehensión y traslado a sede policial.

De acuerdo con los antecedentes del caso, la casa había sido adjudicada formalmente en un principio a una mujer que falleció sin dejar herederos directos. Ante esta situación, el IPV dictaminó la revocación de la tenencia del inmueble para su posterior readjudicación.

Sin embargo, el entorno familiar del habitante desalojado asegura que la propiedad estaba enmarcada en un proceso de sucesión vinculado a un tío del joven. Los allegados sostienen que, a pesar de no figurar la titularidad definitiva a su nombre, realizaron reiteradas gestiones administrativas y aportes económicos con la intención de regularizar la vivienda familiar ante el organismo provincial.

A pesar de los planteos elevados por la defensa, el tribunal interviniente dio lugar al reclamo planteado por la Fiscalía de Estado y ordenó la desocupación inmediata del lugar.

La denuncia de los familiares y el fuerte operativo

Durante las horas posteriores al desalojo, la familia expresó su disconformidad y malestar con la violencia con la que —según señalaron— se llevó a cabo el procedimiento. En declaraciones radiales a Radio 10, la suegra del joven detenido relató la angustiante situación que atravesó la familia, advirtiendo que en la vivienda se encontraba su hija junto a un bebé de dos años.

«Veo que le han entrado por el portón, han roto el portón... a mi yerno se lo llevan detenido, tiene un bebé mi hija de dos años y hay tanto atropello», afirmó la familiar al programa «Uno Nunca Sabe».

La mujer remarcó que venían realizando presentaciones legales desde hacía tres años para evitar esta instancia. Entre las últimas gestiones mencionadas por la defensa figura la intervención del abogado Franklin Sánchez y un escrito presentado el pasado 16 de septiembre.

El hecho deja en evidencia un prolongado conflicto entre las solicitudes de regulación habitacional por parte de los particulares y los mecanismos judiciales que aplica el Estado sanjuanino para recuperar inmuebles recuperados o revocados por el IPV.

Fuente: Panorama Jáchal