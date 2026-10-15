La Facultad de Ingeniería de la UNSJ distinguió a sus nuevos egresados en una colación especial

La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan realizó este jueves su acto de colación de pregrado, grado y posgrado , con nuevos profesionales que completaron su formación en distintas áreas estratégicas para la provincia. Hubo diplomas, medallas, abrazos y familias acompañando el cierre de años de estudio, pero también historias que le dieron un significado especial a la jornada.

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Entre los nombres que sobresalieron estuvo el de María Sol Conte Grand Sánchez , flamante egresada de Ingeniería Industrial, quien protagonizó uno de los momentos destacados de la ceremonia. Recibió la medalla de oro, el diploma de honor y una distinción otorgada por el Centro de Ingenieros de San Juan , además de ser la encargada de portar la bandera de ceremonias durante el acto.

La ceremonia se desarrolló en el Centro de Convenciones de San Juan y reunió a graduados de la promoción 2025-2026 correspondientes a tecnicaturas universitarias, carreras de grado, doctorados, maestrías y especializaciones. Ingeniería eléctrica, civil, sistemas de control, tecnologías ambientales y recursos minerales fueron algunas de las áreas representadas.

Uno de los momentos que le dio un carácter particular a la colación llegó con la entrega de títulos a mujeres que realizaron sus estudios en Calingasta y completaron las Tecnicaturas Universitarias en Explosivos y Voladuras y en Beneficio de Minerales.

El logro adquiere relevancia por dos factores: la posibilidad de acceder a formación universitaria especializada desde un departamento alejado del Gran San Juan y la incorporación de nuevas profesionales mujeres a disciplinas históricamente vinculadas con una fuerte presencia masculina, especialmente en actividades relacionadas con la industria minera.

La graduación también refleja la estrategia territorial de la Facultad de Ingeniería, que trasladó propuestas académicas hacia uno de los departamentos directamente vinculados con el crecimiento de la actividad minera provincial. Para las nuevas técnicas, el acto significó el cierre formal de una formación realizada desde Calingasta, sin necesidad de concentrar todo el proceso educativo en la Capital.

Reconocimientos al desempeño académico

Durante la ceremonia también se entregaron medallas de oro, diplomas de honor y reconocimientos otorgados por entidades profesionales. Participaron instituciones como el Centro de Ingenieros de San Juan, el Colegio de Ingenieros Civiles de San Juan y el Colegio de Profesionales de la Agrimensura de San Juan.

La decana Andrea Alejandra Díaz destacó durante su mensaje el esfuerzo realizado por los egresados a lo largo de sus carreras y puso en valor tanto el acompañamiento de las familias como el trabajo realizado por los equipos docentes y no docentes de la Facultad.

También remarcó la responsabilidad que adquieren quienes completan su formación universitaria y la necesidad de orientar el conocimiento científico y técnico hacia la sociedad, la innovación y el desarrollo productivo de San Juan.

La colación dejó así nuevas generaciones de profesionales preparadas para incorporarse a distintas actividades de la provincia, junto con dos postales que marcaron especialmente la ceremonia: una egresada de Ingeniería Industrial reconocida por su desempeño sobresaliente y mujeres de Calingasta que recibieron sus títulos en especialidades directamente relacionadas con la minería.