Rawson prepara una gran jornada con shows, premios, compras y concientización para agasajar a mamá

Con shows en vivo, zumbatón, kermés, sorteos y promociones comerciales, el corazón de Villa Krause, en Rawson , se convertirá en un paseo peatonal este sábado 17 de octubre . La propuesta combinará los festejos por el Día de la Madre con actividades para la prevención y detección temprana del cáncer de mama, en el marco del programa “Comprá en Rawson”.

El municipio de Rawson , a través de la Secretaría de Desarrollo Humano , junto a la Cámara de Comercio del Interior de San Juan , prepara una gran jornada de celebración, encuentro y concientización en vísperas del Día de la Madre . La iniciativa busca reunir a las familias sanjuaninas en el centro comercial de Villa Krause, con propuestas recreativas, culturales y comerciales, acompañadas de un mensaje fundamental: la importancia de la prevención y el cuidado de la salud de las mujeres.

Bajo el lema “Un encuentro para celebrar a mamá y cuidarnos”, la actividad se desarrollará este sábado 17 de octubre, desde las 17 , con una programación especial que tendrá su punto de encuentro a las 17:30 horas en Boulevard Sarmiento y España , en pleno corazón de Villa Krause.

La celebración contará con una variada propuesta de entretenimiento que incluirá una gran zumbatón, kermés, espectáculos artísticos en vivo, premios, sorteos y numerosas sorpresas para disfrutar en familia. Una oportunidad para homenajear a las madres , compartir una tarde diferente y disfrutar de las distintas actividades preparadas para la ocasión.

Además de los festejos por el Día de la Madre, el encuentro tendrá un fuerte componente de concientización sobre el cáncer de mama , en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama , que se conmemora cada 19 de octubre.

A través de esta iniciativa, el municipio busca visibilizar la importancia de los controles médicos periódicos, la consulta oportuna con profesionales de la salud y la realización de estudios preventivos según la edad y los antecedentes personales, como herramientas fundamentales para favorecer la detección temprana de esta enfermedad.

La jornada estará acompañada por el mensaje “¡Juntas en comunidad, prevenimos y nos cuidamos!”, promoviendo el compromiso colectivo con la salud, el acompañamiento y la sensibilización sobre una problemática que atraviesa a miles de mujeres y familias.

De esta manera, Rawson propone transformar una celebración tradicional en un espacio de encuentro comunitario que, además de homenajear a las madres, permita fortalecer la conciencia sobre el autocuidado, la prevención y la importancia de hablar sobre el cáncer de mama.

Paseo peatonal y horario comercial extendido

En paralelo a las actividades recreativas y de concientización, el Centro Comercial de Villa Krause será protagonista de una jornada especial destinada a fortalecer las ventas y promover el consumo en los comercios del departamento.

La propuesta se desarrolla en el marco del programa municipal “Comprá en Rawson”, una iniciativa que busca impulsar la actividad económica local, acompañar a los comerciantes y consolidar a Villa Krause como uno de los principales polos comerciales de San Juan. Para la ocasión, se dispondrá un paseo peatonal sobre Boulevard Sarmiento, con un corte de tránsito comprendido entre Avenida España y calle Santa Rosa.

Con el objetivo de facilitar las compras y brindar mayores oportunidades a los comerciantes, el sector comercial de Rawson implementará horarios especiales durante el fin de semana.

Este viernes 16 de octubre, los locales atenderán en sus horarios habituales, mientras que mañana sábado 17 extenderán su atención una hora más de lo acostumbrado. En tanto, el domingo 18 de octubre, Día de la Madre, los comercios abrirán durante media jornada, ofreciendo una alternativa adicional para quienes deseen realizar sus compras.

Estas medidas buscan acompañar una de las fechas comerciales más importantes del año, incentivando las compras de cercanía y generando nuevas oportunidades para los emprendedores y comerciantes del departamento.

La propuesta organizada por el municipio de Rawson invita a las familias de todo San Juan a acercarse a Villa Krause para celebrar el Día de la Madre, disfrutar de una tarde de entretenimiento, acompañar al comercio local y sumarse a un mensaje que trasciende la celebración: cuidar la salud, promover la prevención y generar conciencia sobre el cáncer de mama.