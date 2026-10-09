El programa San Juan Cerca llega a Rawson con atención interministerial y trámites descentralizados

El próximo miércoles 14 de octubre, el operativo interministerial "San Juan Cerca" desembarcará en el departamento Rawson para facilitar la realización de trámites oficiales, gestiones documentales y controles sanitarios sin necesidad de trasladarse hasta el Centro Cívico.

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La cita será en las instalaciones del Colegio Secundario Capitán de Fragata Carlos María Moyano —ubicado en calle Doctor Ortega y Francia, en las inmediaciones del Barrio 12 de Diciembre— en el horario corrido de 8:00 a 13:00. Desde la organización remarcaron que la atención es totalmente libre, sin necesidad de solicitar turnos previos ni entrevistas.

Uno de los grandes atractivos de esta edición será la presencia del nuevo equipo móvil de la Dirección de Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ). Gracias a una conexión directa con las oficinas centrales, los vecinos y representantes de asociaciones civiles o fundaciones podrán iniciar expedientes, solicitar certificados de vigencia, balances, obtener personerías jurídicas, modificar estatutos, rubricar libros o gestionar aumentos de capital de sociedades por acciones de manera idéntica a como lo harían en la Mesa de Entradas oficial.

Asimismo, desde el organismo recordaron que aquellas instituciones o particulares que necesiten retirar documentación de trámites finalizados podrán solicitarlo previamente enviando un correo electrónico a la dirección oficial del área hasta el martes 13 de octubre a las 12:00, especificando que desean retirarla en la sede escolar de Rawson durante el operativo.

En paralelo, el Instituto Provincial de Hemoterapia (IPHEM) llevará adelante una colecta externa de sangre para fortalecer el stock provincial e incentivar la donación voluntaria. Los requisitos básicos para los voluntarios son tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kg, concurrir con DNI físico o virtual (vía plataforma digital) y haber desayunado normalmente.

Por otra parte, los asistentes podrán acceder a una amplia cartera de prestaciones que incluye:

Identidad y documentación: Gestión de DNI y carga o actualización de tarjeta SUBE.

Asistencia digital: Creación de cuentas en Ciudadano Digital y recuperación de contraseñas.

Salud integral: Controles clínicos de signos vitales, vacunación, medicina de familia, odontología, salud mental y laboratorio (test de VIH, Chagas y hepatitis). También se sumará el programa Onco San Juan con prevención de cáncer de próstata (análisis de laboratorio para mayores de 40 con antecedentes o mayores de 45 sin ellos, concurriendo en ayunas).

Educación y asesoramiento: Consultas sobre becas Progresar, plan FinEs, registro de títulos docentes, trámites previsionales y laborales, además de asesoramiento sobre tarifas eléctricas, tarifas de agua (EPRE y OSSE) y regularización de deudas o inscripciones en el IPV.

Ambiente y Mascotas: Aplicación de pipetas, entrega de antiparasitarios, turnos de castración y charlas sobre tenencia responsable de animales.

El operativo es coordinado de manera conjunta por la Dirección de Políticas para la Equidad y cuenta con la participación activa de los ministerios de Familia y Desarrollo Humano, Gobierno, Salud, Educación, Economía, Producción, Turismo y Cultura, junto a la Secretaría de Ambiente y la Secretaría de Seguridad.