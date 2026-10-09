El programa San Juan Cerca llega a Rawson con atención interministerial y trámites descentralizados

El próximo miércoles 14 de octubre, el operativo interministerial "San Juan Cerca" desembarcará en el departamento Rawson para facilitar la realización de trámites oficiales, gestiones documentales y controles sanitarios sin necesidad de trasladarse hasta el Centro Cívico.
La cita será en las instalaciones del Colegio Secundario Capitán de Fragata Carlos María Moyano —ubicado en calle Doctor Ortega y Francia, en las inmediaciones del Barrio 12 de Diciembre— en el horario corrido de 8:00 a 13:00. Desde la organización remarcaron que la atención es totalmente libre, sin necesidad de solicitar turnos previos ni entrevistas.
Personería Jurídica móvil y trámites centralizados
Uno de los grandes atractivos de esta edición será la presencia del nuevo equipo móvil de la Dirección de Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ). Gracias a una conexión directa con las oficinas centrales, los vecinos y representantes de asociaciones civiles o fundaciones podrán iniciar expedientes, solicitar certificados de vigencia, balances, obtener personerías jurídicas, modificar estatutos, rubricar libros o gestionar aumentos de capital de sociedades por acciones de manera idéntica a como lo harían en la Mesa de Entradas oficial.
Asimismo, desde el organismo recordaron que aquellas instituciones o particulares que necesiten retirar documentación de trámites finalizados podrán solicitarlo previamente enviando un correo electrónico a la dirección oficial del área hasta el martes 13 de octubre a las 12:00, especificando que desean retirarla en la sede escolar de Rawson durante el operativo.
Salud, colecta de sangre y múltiples servicios
En paralelo, el Instituto Provincial de Hemoterapia (IPHEM) llevará adelante una colecta externa de sangre para fortalecer el stock provincial e incentivar la donación voluntaria. Los requisitos básicos para los voluntarios son tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kg, concurrir con DNI físico o virtual (vía plataforma digital) y haber desayunado normalmente.
Por otra parte, los asistentes podrán acceder a una amplia cartera de prestaciones que incluye:
Identidad y documentación: Gestión de DNI y carga o actualización de tarjeta SUBE.
Asistencia digital: Creación de cuentas en Ciudadano Digital y recuperación de contraseñas.
Salud integral: Controles clínicos de signos vitales, vacunación, medicina de familia, odontología, salud mental y laboratorio (test de VIH, Chagas y hepatitis). También se sumará el programa Onco San Juan con prevención de cáncer de próstata (análisis de laboratorio para mayores de 40 con antecedentes o mayores de 45 sin ellos, concurriendo en ayunas).
Educación y asesoramiento: Consultas sobre becas Progresar, plan FinEs, registro de títulos docentes, trámites previsionales y laborales, además de asesoramiento sobre tarifas eléctricas, tarifas de agua (EPRE y OSSE) y regularización de deudas o inscripciones en el IPV.
Ambiente y Mascotas: Aplicación de pipetas, entrega de antiparasitarios, turnos de castración y charlas sobre tenencia responsable de animales.
El operativo es coordinado de manera conjunta por la Dirección de Políticas para la Equidad y cuenta con la participación activa de los ministerios de Familia y Desarrollo Humano, Gobierno, Salud, Educación, Economía, Producción, Turismo y Cultura, junto a la Secretaría de Ambiente y la Secretaría de Seguridad.