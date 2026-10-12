Rawson: un policía de franco persiguió y atrapó a un ladrón armado con un cuchillo

El sospechoso habría robado un celular a un hombre en la zona de Calle 5 y Vidart, en Rawson. Un efectivo que regresaba a su casa en moto lo detuvo.

El secuestro que hizo la Policía en el hecho que tuvo como héroe a un efectivo de franco.

Un policía que estaba de franco de servicio protagonizó una persecución en Rawson y logró aprehender a un hombre de 29 años acusado de robar un celular con un cuchillo. El procedimiento se inició luego de que el efectivo advirtiera que un sujeto corría mientras otro lo perseguía para recuperar sus pertenencias.

El hecho ocurrió este domingo, alrededor de las 22.47, en inmediaciones de Calle 5 y Vidart. El uniformado se dirigía a su domicilio en su motocicleta particular cuando observó la situación. Al acercarse al hombre que corría detrás del sospechoso, de 52 años, este le contó que acababan de sustraerle el teléfono.

Ante esa situación, el policía salió en persecución del presunto ladrón y consiguió interceptarlo en la intersección de Juan de la Torre y José Córdoba, donde posteriormente llegaron otros móviles policiales.

El sospechoso fue identificado como Gómez, de 29 años, domiciliado en el barrio Buenaventura Luna, en Rawson. Durante el palpado de urgencia, los efectivos encontraron un cuchillo entre sus prendas.

En paralelo, la Policía realizó un rastrillaje por la zona y encontró el celular sustraído en el interior de una cuneta. Se trataba de un Samsung A04 azul, con funda negra tipo libro. La víctima reconoció el aparato como propio e identificó al aprehendido como quien le había robado.