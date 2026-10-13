Secuestraron un revólver, cocaína y detuvieron a dos jóvenes en un procedimiento policial en Rawson

El hecho ocurrió en el Lote Hogar 32, cuando el Grupo Motorizado de la Unidad Coordinadora de Departamentales vio que el acompañante de un Peugeot 308 arrojaba un arma dentro del vehículo.

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Personal del Grupo Motorizado de la Unidad Coordinadora de Departamentales detuvo el lunes 12 de octubre a un joven de 18 años por tenencia de arma de fuego sin la debida autorización, luego de que intentara deshacerse de un revólver al notar la presencia policial. En el mismo procedimiento se secuestró cocaína y se aprehendió a una segunda joven, también de 18 años.

El episodio se registró durante un operativo de prevención del delito, cuando los efectivos realizaban recorridas por el interior del Lote Hogar N° 32, en la zona de las calles Zapiola y Guayaquil, en el departamento Rawson. Allí vieron un Peugeot 308 blanco con dos ocupantes. El hombre que iba de acompañante, al advertir a los uniformados, sacó un objeto de la cintura y lo arrojó hacia el centro del habitáculo, entre ambos asientos delanteros.

Los policías le ordenaron que apoyara ambas manos sobre el torpedo y bajara del auto. Al constatar que lo arrojado era un revólver, procedieron de inmediato a su aprehensión. El detenido fue identificado como Ismael Francisco Gonzalo Mas, argentino, soltero, de 18 años.

Los efectivos se comunicaron con la Unidad de Abordaje Territorial (UAT), adonde acudió el ayudante fiscal Dr. Quiroga, quien, tras las consultas del caso, dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia. Interviene el Cuerpo de Investigación Fiscal (CIF), con el fiscal en turno, Dr. Micheltorena.

Con autorización del magistrado y en presencia de dos testigos hábiles elegidos al azar, se realizó la requisa del automóvil, donde fueron secuestrados cuatro envoltorios de nylon con una sustancia blanca. Personal del Departamento Drogas Ilegales hizo el trabajo de campo y el resultado fue positivo para cocaína.