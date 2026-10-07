Detuvieron en Capital a un joven con un revólver y una moto robada

El sospechoso, de 18 años, fue aprehendido durante la madrugada en calle Cipolletti y Sargento Cabral. Quedó vinculado a una causa por portación ilegítima de arma de fuego y presunto robo en grado de tentativa.

Un joven de 18 años fue detenido durante la madrugada en Capital, luego de que efectivos policiales le secuestraran un revólver que llevaba entre sus prendas. Además, quedó vinculado a una investigación por el robo de una moto.

El procedimiento ocurrió alrededor de las 00.55 en la intersección de Cipolletti y Sargento Cabral, en jurisdicción de la Comisaría 27ma, luego de que personal policial fuera alertado por un agente comunal sobre dos sujetos que habrían intentado sustraer una moto.

Con las características aportadas, los efectivos lograron localizar a dos hombres que circulaban a bordo de un rodado y procedieron a identificarlos. Uno de ellos fue identificado como Blanco Quiroga, de 48 años, quien manifestó trabajar como conductor de Uber Moto y aseguró que había tomado al pasajero en Echeverría y Sargento Cabral.

El acompañante fue identificado como Olmos Garro, de 18 años. Durante un palpado de urgencia, los policías encontraron entre sus prendas un arma de fuego tipo revólver, aparentemente calibre 22, por lo que procedieron a su secuestro y a la aprehensión del joven.

La moto quedó secuestrada Durante el procedimiento, además, los efectivos vincularon al joven con las características aportadas sobre un intento de robo de una motocicleta Honda Blitz. El rodado quedó secuestrado y fue trasladado a la Central de Policía.