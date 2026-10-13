Encontraron a la mujer de 79 años que era buscada en San Juan

Amelia María Gonzalez había salido de su casa el lunes y fue hallada este martes por la mañana en una zona del departamento Sarmiento.

Terminó la búsqueda de Amelia María Gonzalez, la mujer de 79 años que se había ausentado de su casa el lunes 12 de octubre y por quien se había montado un fuerte operativo. Fue encontrada este martes por la mañana en una zona de Sarmiento, donde, al parecer, se había acurrucado entre unos matorrales.

Tras conocerse su desaparición, el Ministerio Público Fiscal, la Policía de San Juan y la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público habían activado el programa provincial “San Juan Te Busca”. La familia, preocupada, la buscaba intensamente porque la mujer tiene problemas de salud mental.

En el pedido de búsqueda se difundieron sus características. Además, detallaron que la búsqueda que contó con todo el personal especializado de la Policía de San Juan se realizó con drones y se centró en la zona de Tres Esquinas, Sarmiento.