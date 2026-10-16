    • 16 de octubre de 2026 - 07:12

    Rawson: golpearon y maniataron a un ecuatoriano para robarle dólares y detuvieron a dos sospechosos

    La Brigada de Investigaciones Central realizó allanamientos en Chimbas y detuvo a dos hombres de apellido Ortiz y Valdivia, señalados como presuntos autores del asalto.

    Parte de los dólares que habrían robado los delincuentes.&nbsp;

    Parte de los dólares que habrían robado los delincuentes. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un robo agravado ocurrido en Rawson derivó en la detención de dos hombres con antecedentes policiales, luego de una investigación de la Brigada de Investigaciones Central, por disposición de la UFI de Delitos contra la Propiedad. La víctima es un ciudadano ecuatoriano de 44 años que fue golpeado y maniatado durante el asalto a su vivienda.

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    El hecho ocurrió en una casa ubicada en Villa Krause. Según la información del incidente, dos delincuentes ingresaron por el fondo de la propiedad, después de saltar una medianera de aproximadamente dos metros y forzar una ventana de la cocina.

    Una vez dentro, los asaltantes redujeron al dueño de casa, le sujetaron los pies y las manos y le cubrieron el rostro. Durante el ataque, lo golpearon de puño. La víctima logró liberarse por sus propios medios y no necesitó asistencia médica.

    Los delincuentes escaparon con 21.000 dólares, $8.000 y una motocicleta, además de dos teléfonos celulares, una netbook, una controladora y dos perfumes.

    Allanamientos y secuestro de bienes en Chimbas

    A partir de las tareas investigativas, los pesquisas identificaron a dos sospechosos, de apellidos Ortiz y Valdivia, quienes residirían en el Lote Hogar 43, en Chimbas. Con esos datos, se realizaron allanamientos en sus domicilios.

    Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron dólares y una importante cantidad de bienes que habrían sido adquiridos después del robo. Entre los elementos encontrados había motocicletas, televisores Smart, heladeras y numerosas prendas de vestir, entre otros objetos.

    Los dos sospechosos quedaron alojados en los calabozos de la Central de Policía, a disposición de la Justicia, mientras continúa la investigación para avanzar con la formalización de los cargos por los delitos que se les atribuyen.

    Además, a Ortiz se le inició una causa en la UFI Genérica por presuntas lesiones contra personal policial, luego de que se resistiera durante el procedimiento de aprehensión.

    La investigación sigue en curso y se aguarda la instancia judicial en la que se definirá la imputación formal de los detenidos.

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