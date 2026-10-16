Cielo nublado y probabilidad de lluvias por la noche, así estará el clima en San Juan este viernes 16 de octubre

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la máxima rondará los 18°C y no se descarta la posibilidad de lluvias aisladas hacia la noche.

San Juan tendrá este viernes 16 de octubre una jornada fresca, con abundante nubosidad y probabilidad de lluvias. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima se ubicará cerca de los 12°C, mientras que la máxima alcanzará los 18°C durante la tarde.

Durante la mañana, el cielo permanecerá mayormente nublado, con temperaturas que irán en aumento a medida que avance el día. El viento soplará principalmente desde el sector sur, con intensidad leve a moderada.

Por la tarde, se mantendrán las condiciones de nubosidad y el termómetro llegará a su registro máximo, aunque el ambiente continuará fresco. El viento podría rotar al sector sudeste, con velocidades relativamente bajas.

Hacia la noche, se espera un nuevo descenso de la temperatura, que rondará los 15°C. Si bien la probabilidad de precipitaciones será baja durante buena parte de la jornada, no se descarta la posibilidad de lluvias aisladas en las últimas horas del día.

Clima de San Juan El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.