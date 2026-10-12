Villa Krause cumplió 113 años con obras de iluminación, homenajes a cinco vecinos ilustres y una procesión

La ciudad de Villa Krause , cabecera del departamento Rawson , celebró el domingo por la tarde el 113° aniversario de su fundación con un acto que combinó obras públicas , reconocimientos a vecinos destacados y las tradicionales actividades religiosas . Participaron autoridades provinciales y municipales, instituciones educativas y religiosas, y numerosas familias.

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Los festejos comenzaron en la esquina de Av. España y Boulevard Sarmiento , junto a la Plaza Centenario y a la Parroquia Nuestra Señora del Rosario de Andacollo . Allí, el intendente Carlos Munisaga encabezó la inauguración de las nuevas luminarias y de los trabajos de mejoramiento urbano realizados por el Municipio .

La intervención incluyó el recambio de 205 luminarias , con columnas con pescantes, paletas Galaxy , modelos tipo Garden e iluminación peatonal, con el objetivo de mejorar la seguridad , la visibilidad y la circulación de vecinos, comerciantes y peatones.

También se instalaron carteles nomencladores de calles y se hizo la pintura integral de la fachada de la parroquia , además de trabajos en mobiliario urbano, columnas, bolardos y sendas peatonales. La plaza tuvo un repaso integral y otros sectores recibieron tareas de mantenimiento.

Luego, las autoridades se trasladaron al escenario principal. Estuvieron presentes el intendente Munisaga; la ministra de Gobierno de San Juan, Laura Palma ; el cura párroco Jorge Luis Carrascosa ; la diputada departamental Sonia Ferreyra ; el presidente del Concejo Deliberante, Ignacio Coronado Sáez ; además de concejales, funcionarios y representantes de instituciones.

Participaron también los cuerpos de bandera de los colegios parroquiales San Vicente (primario y secundario), Juan Pablo II, Niño Jesús y Monseñor Juan Marcos Zapata, de la Escuela Técnica de Capacitación Laboral Deán Abel Balmaceda y el Cuerpo de Bandera Municipal.

Un repaso por la historia

La ceremonia recordó los orígenes de la ciudad, cuyo trazado fue inaugurado oficialmente el 12 de octubre de 1913 por iniciativa del ingeniero Domingo Krause. Originalmente llamada Villa Augusto Krause, en homenaje al padre de su fundador, fue pensada como una ciudad organizada, con lugar para la plaza, la municipalidad, la iglesia, la escuela, la policía y el correo.

Munisaga destacó la visión de Krause y señaló que la ciudad se convirtió en un lugar “pujante, con el circuito y el centro comercial más grande de la provincia”. Agradeció a los vecinos que la hicieron crecer y llamó a seguir trabajando en conjunto: “El progreso de Villa Krause y el progreso como comunidad se construye entre todos”, concluyó.

Cinco vecinos ilustres de Villa Krause

Uno de los momentos centrales fue la entrega de distinciones a cinco vecinos por sus aportes a la comunidad:

Elva del Carmen Zárate : a sus 100 años , fue reconocida por su vida en Villa Krause, adonde llegó a los seis años. Trabajó en el campo y en fábricas, y fue modista , oficio con el que confeccionó numerosos vestidos de novia.

: a sus , fue reconocida por su vida en Villa Krause, adonde llegó a los seis años. Trabajó en el campo y en fábricas, y fue , oficio con el que confeccionó numerosos vestidos de novia. Gustavo Toledano : el periodista y ex arquero de Unión conduce Buenas Noches, Buenos Días (18 temporadas en Telesol) y el noticiero central del canal, ganador del Martín Fierro de Oro Federal en 2017 y 2018. También conduce Buena Gente por La Mil20 y es jefe de prensa del Grupo Telesol.

: el periodista y conduce (18 temporadas en Telesol) y el noticiero central del canal, ganador del en 2017 y 2018. También conduce por La Mil20 y es jefe de prensa del Grupo Telesol. Presbítero Alfredo Ariza Espinar : al frente de la parroquia desde 2004 hasta febrero de 2026 , impulsó la construcción de salas de jardín, el campanil con sus campanas, la consagración del templo y la coronación de la Virgen , además de acciones solidarias y apoyo escolar.

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Fe y tradición

Los festejos coincidieron con el cierre de la Fiesta Chica en honor a Nuestra Señora del Rosario de Andacollo, patrona de la ciudad. Tras el acto protocolar y el retiro de las banderas, se realizó la procesión de cierre de la novena, con la llegada de la imagen de la Virgen, y luego se celebró la Santa Misa en la parroquia.

La jornada terminó con el tradicional homenaje de los danzantes a la Virgen.