Rawson: policías salvaron a una bebé de dos semanas que se había ahogado con leche materna

La recién nacida no reaccionaba cuando su abuelo llegó con ella hasta una dependencia policial. Los efectivos le practicaron maniobras de primeros auxilios y lograron reanimarla. Luego fue trasladada al Hospital Rawson, donde quedó fuera de peligro.

Una bebé de apenas dos semanas de vida fue reanimada por efectivos policiales luego de sufrir un episodio de asfixia mientras tomaba leche materna, en un hecho ocurrido durante la madrugada de este jueves en el departamento Rawson.

El episodio se registró alrededor de la 1:10, en calle Santiago Derqui, entre Olegario V. Andrade y Francia, dentro de la jurisdicción de la Comisaría 25ª. Hasta allí llegó Eduardo Rodríguez, abuelo de la pequeña, quien la trasladaba al advertir que no reaccionaba y sospechar que se había ahogado con leche materna.

Ante la urgencia de la situación, el personal policial intervino de inmediato. El oficial ayudante Luciano Romero, junto al cabo Jonathan Arrabal y el agente Matías Samper, le practicó maniobras de primeros auxilios hasta conseguir reanimarla.

Tras la intervención, los efectivos solicitaron asistencia médica al servicio de emergencias 107. Una ambulancia, a cargo del profesional Pablo Figueroa, llegó al lugar y evaluó a la recién nacida.

Finalmente, la bebé fue trasladada junto a su madre a la guardia del Hospital Dr. Guillermo Rawson, donde recibió asistencia médica y quedó en observación.