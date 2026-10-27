Caso Brisa Gallardo: el juez de impugnación se tomará 30 días hábiles para resolver el planteo de la defensa

El caso por la muerte de Brisa Gallardo sumó este martes un nuevo capítulo judicial. El juez de impugnación Maximiliano Blejman escuchó el planteo recursivo de la defensa de Mateo Joaquín Argüello Medawar y anticipó que se tomará el plazo legal para resolver el recurso, que se estima en 30 días hábiles .

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Caso Brisa Gallardo: este martes se realiza una audiencia clave por la prioridad de paso en las avenidas

La audiencia se realizó en el marco de la impugnación presentada por el abogado defensor José Beltrán, quien cuestiona el rechazo al planteo de inconstitucionalidad e inaplicabilidad del decreto provincial que establece la prioridad de paso para los vehículos que circulan por avenidas.

El recurso apunta contra la decisión de la jueza de garantías Verónica Chicón, quien había desestimado el pedido durante una instancia anterior del proceso. Ahora, Blejman deberá analizar los argumentos expuestos por la defensa antes de pronunciarse sobre la validez de la norma cuestionada.

La defensa sostiene que el Decreto Reglamentario Provincial 250-R, dictado en 2006, contradice la Ley Nacional de Tránsito 24.449, que establece como regla general la prioridad de paso para quien circula por la derecha, con las excepciones contempladas en la legislación.

Según la interpretación de Beltrán, San Juan no puede modificar mediante un decreto una disposición establecida por una ley nacional a la que adhirió la provincia. Por eso, busca que la norma provincial que otorga preferencia a quienes transitan por avenidas sea declarada inaplicable.

La discusión tiene relación directa con el siniestro que terminó con la vida de Gallardo, de 23 años. La joven circulaba en moto por avenida Ignacio de la Roza cuando el automóvil conducido por Argüello Medawar intentó cruzar desde calle Catamarca. Determinar qué vehículo tenía prioridad es uno de los puntos centrales de la controversia.

Un debate que lleva dos décadas

La jueza Chicón rechazó el planteo defensivo tras escuchar la oposición del fiscal Iván Grassi, quien sostuvo que las provincias cuentan con facultades para regular el tránsito dentro de sus territorios y establecer disposiciones particulares.

La resolución que adopte Blejman será relevante para el avance de la causa, pero la discusión excede el expediente por la muerte de Brisa Gallardo. La aplicación de la prioridad de paso en las avenidas sanjuaninas generó criterios contradictorios en el fuero civil durante aproximadamente 20 años, sin una definición definitiva de la Corte de Justicia provincial, según los antecedentes del caso.

Con el recurso ya analizado en audiencia, la próxima instancia será la resolución del juez de impugnación. Su decisión determinará si se mantiene el rechazo al planteo de la defensa o si corresponde modificar el criterio adoptado en la etapa anterior.