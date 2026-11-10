Un intenso ventarrón azota a San Juan durante la jornada de hoy, generando incertidumbre entre la comunidad educativa sobre el dictado de clases en el turno tarde y los turnos posteriores.

Fuerte ventarrón en San Juan: qué pasará con las clases esta tarde

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De acuerdo con los datos brindados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), rige un aviso por fuertes vientos en el territorio provincial, con una intensidad media sostenida y ráfagas que podrían superar los 50 a 80 km/h según la zona.

El fenómeno, impulsado por intensas corrientes que se sienten desde las primeras horas, mantendrá ráfagas importantes a lo largo de la tarde. En sectores cordilleranos y valles precordilleranos, la intensidad del viento podría alcanzar marcas aún superiores.

¿Qué sucederá con las actividades escolares? Hasta el momento, el Ministerio de Educación de la Provincia no ha emitido ningún comunicado oficial que confirme la suspensión de las clases para el turno tarde, vespertino o nocturno.

Sin embargo, desde la cartera educativa indicaron que se sigue de cerca la evolución de las condiciones meteorológicas en coordinación con la Dirección de Protección Civil. Se evalúa minuto a minuto el impacto del temporal para determinar si es necesario activar los protocolos de prevención y resguardo de alumnos y personal docente.