    • 10 de noviembre de 2026 - 12:08

    Sarmiento: todo listo para las 36ª edición de la Fiesta de la Tradición de Cienaguita

    Esta fiesta tradicional en el departamento Sarmiento se realizará el próximo sábado 14 y domingo 15 de noviembre.

    Llega una nueva edición de la Fiesta de la Tradición de Cienaguita, en Sarmiento.

    Llega una nueva edición de la Fiesta de la Tradición de Cienaguita, en Sarmiento.

    Foto:

    (Gentileza)
    Diario de Cuyo | Fabiana Juarez
    Por Fabiana Juarez

    Sarmiento se prepara para vivir un fin de semana a puro folclore, destrezas criollas y arraigo cultural. La localidad de Cienaguita será el epicentro de la tradición sanjuanina los próximos 14 y 15 de noviembre, al celebrarse la 36ª edición de su histórica festividad.

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    Organizada por la Agrupación Gaucha Cienaguita, La Fiesta de la Tradición de Cienaguita convoca a familias enteras, gauchos, paisanas y visitantes de toda la provincia y la región para compartir dos jornadas intensas dedicadas a honrar el patrimonio cultural, la identidad campera y las costumbres más arraigadas en el pueblo.

    Dos jornadas inolvidables en Sarmiento

    El evento ha generado una gran expectativa en la comunidad debido a la riqueza de su programación, pensada para mantener vivos los saberes y entretenimientos populares de antaño.

    Según el cronograma oficial difundido por la organización, las actividades se desarrollarán durante el sábado 14 y el domingo 15 de noviembre en el predio gaucho de la localidad sarmientina. Los asistentes podrán disfrutar de un amplio abanico de atracciones gauchescas y competencias que pondrán a prueba la destreza de los jinetes y el valor de las tradiciones locales:

    • Destrezas criollas libres
    • La carrera del testimonio
    • Boliada del avestruz
    • Cinchada
    • Doma de potros, petisos y vacunos
    • Pialadas

    Estas actividades no sólo representan una competencia deportiva y tradicional, sino que fungen como un espacio de encuentro intergeneracional donde los más jóvenes aprenden y revalorizan las prácticas de sus antepasados.

    A las destrezas criollas se sumarán los espectáculos artísticos que este año incluirán la actuación de:

    • Sueños Cuyanos
    • Tierras Blancas
    • Los Videla
    • Paytas
    • Bajo Sol
    • Raigal
    • Abelino Cantos
    • Dúo Díaz Heredia

    Un motor de identidad y encuentro

    La Fiesta de la Tradición de Cienaguita se ha consolidado a lo largo de sus treinta y seis ediciones como un pilar fundamental del calendario cultural del departamento Sarmiento y de la provincia de San Juan. Más allá del espectáculo que brindan las destrezas y la doma, el evento funciona como un punto de reunión comunitario donde la música folclórica, la gastronomía típica y la camaradería criolla confluyen en un ambiente festivo.

    Desde la Agrupación Gaucha Cienaguita extendieron una cálida invitación a toda la comunidad a sumarse a esta gran celebración: "¡Los esperamos para compartir juntos esta gran fiesta de nuestras tradiciones! ¡Que viva nuestra tradición!", expresaron desde la organización a través de sus convocatorias.

    Con los preparativos en su recta final, Cienaguita aguarda con los brazos abiertos a todos aquellos que deseen pasar un fin de semana inolvidable bajo el lema de nuestras raíces, el mate, el cuero y el latido del campo sanjuanino.

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