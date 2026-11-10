Sarmiento: todo listo para las 36ª edición de la Fiesta de la Tradición de Cienaguita

Sarmiento se prepara para vivir un fin de semana a puro folclore, destrezas criollas y arraigo cultural. La localidad de Cienaguita será el epicentro de la tradición sanjuanina los próximos 14 y 15 de noviembre , al celebrarse la 36ª edición de su histórica festividad.

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Organizada por la Agrupación Gaucha Cienaguita , La Fiesta de la Tradición de Cienaguita convoca a familias enteras, gauchos, paisanas y visitantes de toda la provincia y la región para compartir dos jornadas intensas dedicadas a honrar el patrimonio cultural, la identidad campera y las costumbres más arraigadas en el pueblo.

El evento ha generado una gran expectativa en la comunidad debido a la riqueza de su programación, pensada para mantener vivos los saberes y entretenimientos populares de antaño.

Según el cronograma oficial difundido por la organización, las actividades se desarrollarán durante el sábado 14 y el domingo 15 de noviembre en el predio gaucho de la localidad sarmientina. Los asistentes podrán disfrutar de un amplio abanico de atracciones gauchescas y competencias que pondrán a prueba la destreza de los jinetes y el valor de las tradiciones locales:

Estas actividades no sólo representan una competencia deportiva y tradicional, sino que fungen como un espacio de encuentro intergeneracional donde los más jóvenes aprenden y revalorizan las prácticas de sus antepasados.

A las destrezas criollas se sumarán los espectáculos artísticos que este año incluirán la actuación de:

Sueños Cuyanos

Tierras Blancas

Los Videla

Paytas

Bajo Sol

Raigal

Abelino Cantos

Dúo Díaz Heredia

Un motor de identidad y encuentro

La Fiesta de la Tradición de Cienaguita se ha consolidado a lo largo de sus treinta y seis ediciones como un pilar fundamental del calendario cultural del departamento Sarmiento y de la provincia de San Juan. Más allá del espectáculo que brindan las destrezas y la doma, el evento funciona como un punto de reunión comunitario donde la música folclórica, la gastronomía típica y la camaradería criolla confluyen en un ambiente festivo.

Desde la Agrupación Gaucha Cienaguita extendieron una cálida invitación a toda la comunidad a sumarse a esta gran celebración: "¡Los esperamos para compartir juntos esta gran fiesta de nuestras tradiciones! ¡Que viva nuestra tradición!", expresaron desde la organización a través de sus convocatorias.

Con los preparativos en su recta final, Cienaguita aguarda con los brazos abiertos a todos aquellos que deseen pasar un fin de semana inolvidable bajo el lema de nuestras raíces, el mate, el cuero y el latido del campo sanjuanino.