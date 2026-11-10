    • 10 de noviembre de 2026 - 13:12

    El interminable abrazo de dos hermanas sanjuaninas tras ver a escasos metros al Papa León XIV en Córdoba

    Integrantes de la Parroquia de Fátima viajaron hasta la Fadea para presenciar la celebración. Todavía conmovidas, aseguran que llevarán el mensaje del Pontífice a quienes no pudieron asistir.

    Emoción de las sanjuaninas al ver al Papa León XIV.

    Emoción de las sanjuaninas al ver al Papa León XIV.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Gimena Contrera Díaz
    Por Gimena Contrera Díaz y Daniel Arias

    Las lágrimas no pudieron esconderse. Cuando terminó la misa del Papa León XIV en Córdoba, las hermanas Patricia y Alejandra Giménez se fundieron en un abrazo que resumió lo que sentían: una emoción difícil de poner en palabras.

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    Ellas, junto a Andrea Maimone, Susana Sovelvio, Alejandra Troncoso y Florencia Gutiérrez, forman parte de la congregación de la Parroquia de Fátima, en San Juan, y viajaron hasta la Fadea para ser testigos de la celebración encabezada por el Sumo Pontífice.

    Horas después de haberlo visto, las sanjuaninas aseguraron que todavía no podían salir de la emoción. Contaron que todas se sentían desbordadas por la experiencia y que el momento quedará grabado en su memoria y en su fe.

    Esto es histórico”, dijeron, aún con la voz quebrada.

    Más allá de lo vivido, el grupo expresó el compromiso de compartir el mensaje del Papa con quienes no pudieron estar presentes, tanto en su comunidad parroquial como entre familiares y amigos que siguieron la visita a la distancia.

    Para estas fieles, la jornada fue mucho más que un viaje: fue un encuentro de fe que regresará con ellas a San Juan.

    Fotos: Daniel Arias - Diario de Cuyo.-

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