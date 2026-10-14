    • 14 de octubre de 2026 - 09:55

    Investigadores y tesistas de la UCCuyo fueron distinguidos con el premio Domingo Faustino Sarmiento

    Los trabajos de la UCCuyo premiados abordan temas de salud, comercio internacional y desarrollo económico.

    Egresados de la UCCuyo fueron distinguidos con el Premio Domingo Faustino Sarmiento a la Ciencia e Innovación 2026.

    Egresados de la UCCuyo fueron distinguidos con el Premio Domingo Faustino Sarmiento a la Ciencia e Innovación 2026.

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    Diario de Cuyo | Fabiana Juarez
    Por Fabiana Juarez

    La UCCuyo fue protagonista de un hecho trascendente. Cuatro trabajos de investigación de sus egresados resultaron ganadores del Premio Domingo Faustino Sarmiento de Ciencia e Innovación 2026. Los trabajos distinguidos pertenecen a la Facultad de Ciencias Médicas y a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, y abordan temas de salud, comercio internacional y desarrollo económico

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    En el marco de la XIII Edición del Premio Domingo Faustino Sarmiento de Ciencia e Innovación 2026, el Gobierno de San Juan, otorgó los premios a egresados, docentes universitarios e investigadores cuyos trabajos finales de graduación o tesis doctorales y/o de maestrías hayan resultado de alto impacto en el desarrollo y fortalecimiento de la Ciencia y la Tecnología.

    La ceremonia, realizada en la Sala de Conferencias Doctor Rogelio Rafael Cerdera, fue presidida por el gobernador Marcelo Orrego a quien acompañaron el ministro de Producción y Desarrollo, Gustavo Fernández; el secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación, Germán Von Ew y el responsable de la Dirección de Promoción de la Actividad Científica y Tecnológica, Juan Federico Ramos Valverde.

    Este galardón provincial busca distinguir trabajos finales de carreras de grado y tesis de carreras de Maestría y Doctorado. Es un reconocimiento de alto prestigio que distingue a quienes han demostrado un compromiso excepcional con el avance de la Ciencia y la Tecnología, contribuyendo con soluciones innovadoras al desarrollo de la provincia.

    Este premio no sólo valora la producción académica y científica de quienes han contribuido al conocimiento, sino que también reconoce la capacidad de transformar la realidad a través del poder de las ideas y la acción.

    Las distinciones para la UCCuyo

    La convocatoria 2026 recibió 76 tesis y trabajos de investigación, un 33% más que las 57 postulaciones de 2025. Del total, 46 fueron trabajos de grado, 21 tesis de doctorado y 9 trabajos finales de maestría, con presentaciones en los nueve ejes temáticos del certamen.

    La UCCuyo fue distinguida con cuatro trabajos de investigación de sus egresados que resultaron ganadores del Premio Domingo Faustino Sarmiento de Ciencia e Innovación 2026. Los trabajos distinguidos pertenecen a la Facultad de Ciencias Médicas y a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y están referidos a temas de salud, comercio internacional y desarrollo económico.

    Los investigadores y alumnos distinguidos

    • Luciana Vita, Doctorado en Ciencias Biomédicas, Facultad de Ciencias Médicas. Tesis: “Más allá del nivel educativo: adaptación, validación y transferencia comunitaria de herramientas neuropsicológicas para la detección del deterioro cognitivo en adultos mayores en la provincia de San Juan”
    • María Macarena Reverendo Iranzo , Licenciatura en Comercio Internacional, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Tesis: “Operativa en la exportación de servicios basados en el conocimiento”
    • Guillermo Barrena, Licenciatura en Economía, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Tesis: “Crecimiento económico e innovación tecnológica en un contexto de declive demográfico”
    • Germán Nicolás Fernández Galdeano, Licenciatura en Economía, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Tesis: “El rol de la economía informal en la transmisión del efecto institucional sobre el desarrollo económico”.

    Estos logros reflejan el compromiso de la Universidad con una formación que integra la investigación desde el grado hasta el doctorado. También confirman la pertinencia de una producción científica orientada a los problemas concretos de San Juan.

    Acompañaron a los galardonados de la UCCuyo, la rectora, María Laura Simonassi; la vicerrectora Académica, Beatriz Farah; la secretaria Académica de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Ana María Lillo; el director de la Unidad de Vinculación Tecnológica, César Javier Coria y la directora del IIPBA, Diana Bruno.

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