La provincia competirá por una distinción nacional gracias a su programa de capacitación en RCP y primeros auxilios. El ganador se conocerá el 1 de diciembre.

La iniciativa busca formar instructores de Enfermería para extender las capacitaciones a escuelas, hogares y espacios comunitarios.

San Juan quedó entre los cinco finalistas de los Premios Martín Fierro de la Salud 2026 por un proyecto que busca extender los conocimientos sobre reanimación cardiopulmonar y primeros auxilios a distintos sectores de la comunidad.

La iniciativa, desarrollada por la División Enfermería del Ministerio de Salud provincial, fue seleccionada en la categoría Acceso Equitativo a la Salud, en el marco de la segunda edición de un certamen que reunió a alrededor de 6.000 participantes de todo el país y contempla un total de 21 categorías.

La provincia compartirá la instancia final con cuatro instituciones de reconocimiento nacional: el Municipio de Escobar, la Fundación Favaloro, el Servicio de Cardiología del Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga de Misiones y el Ministerio de Salud de Neuquén.

El proyecto sanjuanino que busca enseñar a salvar vidas La propuesta consiste en formar instructores de Enfermería que puedan transmitir conocimientos sobre Reanimación Cardiopulmonar (RCP), primeros auxilios y utilización del Desfibrilador Externo Automático (DEA). El objetivo es que estas herramientas no queden exclusivamente en manos de los profesionales sanitarios, sino que también estén al alcance de la población.

A través de esta estrategia, los equipos de Enfermería buscan extender las capacitaciones a escuelas, hogares y diferentes espacios comunitarios, para que más personas estén preparadas para reconocer una emergencia y brindar una primera asistencia mientras aguardan la llegada de los servicios médicos.