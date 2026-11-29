El membrillo es, desde hace más de dos siglos, parte del paisaje productivo de San Juan: estuvo en casi todas las fincas de la provincia, muchas veces como cerco vivo, y hoy sostiene un sello de calidad único en el país, la Denominación de Origen del Dulce de Membrillo Rubio. Pero detrás de esa tradición hay un cultivo que pierde superficie año a año, exigido por un manejo sanitario que todavía tiene tareas pendientes y, este 2026, también por las heladas tardías. Para entender dónde está parado hoy y hacia dónde puede ir, dialogamos con Georgina Lemole, ingeniera agrónoma, doctora en Agronomía, jefa de la Agencia de Extensión Rural del INTA en Iglesia y jefa de cátedra de Fruticultura en la Universidad Nacional de San Juan.

El vínculo entre San Juan y el membrillo no es nuevo: durante décadas, prácticamente todas las fincas de la provincia tuvieron plantas de membrillo, independientemente de a qué cultivo estuvieran dedicadas. “Muchas veces lo usaban como cortina forestal y eso les servía para autoabastecerse, para hacer dulces”, cuenta Lemole. Esa costumbre, que también incluía usarlo como cerco vivo, se fue perdiendo con el tiempo, pero dejó una huella productiva que todavía hoy sostiene fincas centenarias.

Las variedades que explican esa historia son, en rigor, menos de las que se cree. La Denominación de Origen reconoce a la Criolla y a la Champion, aunque se trata en los hechos de la misma planta: “toda la vida se dijo que era criolla y la criolla es la variedad Champion”, explica la ingeniera. A eso se suman, en menor escala, la INTA 147 —más tardía, lo que le permite escapar mejor a las heladas, y de fruto más grande— y la Portugal, valorada por su alto contenido de pectina. El desconocimiento varietal es, de hecho, un síntoma del escaso desarrollo genético que tuvo el cultivo frente a otros frutales: muchos productores ni siquiera saben con certeza qué variedad tienen plantada.

Esa adaptación no es casual. Los principales países productores de membrillo en el mundo se concentran en Medio Oriente, incluida Turquía, con veranos cálidos y largos e inviernos fríos: una combinación climática que San Juan reproduce con bastante fidelidad. Sobre esa base se construyó un activo comercial, en 2018, mediante la Resolución 14/2018 de la entonces Secretaría de Agroindustria, el Estado nacional reconoció la Denominación de Origen (DO) “Dulce de Membrillo Rubio de San Juan” , que ampara la producción de los valles de Tulum, Jáchal, Calingasta, Iglesia y Ullum-Zonda. Fue el primer sello agroindustrial de la provincia y el segundo vinculado al origen geográfico, después de la Indicación Geográfica Melón de Media Agua. Según datos oficiales de ese momento, San Juan concentraba el 15% de la superficie de membrillo del país.

Si el membrillo tiene un problema de origen climático este 2026, no es exclusivo del cultivo. En septiembre, San Juan atravesó heladas tardías con mínimas de hasta 6 grados bajo cero en plena brotación de vides y frutales, y el propio secretario de Agricultura provincial, Miguel Moreno, reconoció que había al menos 10.000 hectáreas afectadas en toda la provincia. El membrillo no quedó afuera de ese cuadro.

“Este año no ha sido bueno porque tuvimos heladas bastante tardías y en el peor momento, que es en floración y en cuaje”, relata Lemole, que recorrió fincas en Iglesia y en la zona de Huaco, en Jáchal, y encontró muy poca fruta cuajada. A fines de noviembre, con el cultivo en etapa de crecimiento de fruta y la cosecha proyectada para fines de marzo o principios de abril, la expectativa para esta temporada es, en sus palabras, “muy, muy pobre”.

Todavía es pronto para medir el otro riesgo que trae consigo un año más húmedo, asociado al fenómeno de El Niño: por ahora no se registra mayor presencia de hongos, pero diciembre y enero —los meses más cálidos y húmedos del ciclo— serán la prueba de fuego. “Hay que hacer una recorrida por ahí en diciembre a ver cómo nos encontramos frente a esto (…) humedad combinado con temperatura es como un caldo justo para todo lo que son patógenos”, advierte la especialista.

El talón de Aquiles sanitario

Si hay un diagnóstico en el que Lemole hace hicapié es que el problema de fondo del membrillo sanjuanino no es climático, sino de manejo. La poda, dice, es “bastante restringido el manejo que se le hace, que ha sido un problema”: al no abrirse la copa, se genera un microclima húmedo dentro del árbol que favorece la aparición de hongos y plagas. Lo mismo ocurre con el riego —históricamente escaso, por tratarse de un cultivo considerado “rústico”— y con la fertilización, limitada en la mayoría de los montes.

Sobre ese terreno descuidado actúan las dos plagas que, según la especialista, concentran hoy el mayor daño: la carpocapsa (Cydia pomonella), también conocida como polilla de la pera y la manzana, y la mosca de los frutos. La primera “se salió de control” en el último tiempo, dice Lemole, y se alimenta de la semilla del fruto, dejando galerías internas y un residuo similar al aserrín en la cáscara; la segunda genera una pudrición húmeda y generalizada. La carpocapsa, de hecho, tiene presencia habitual para la sanidad vegetal argentina: desde 2002 está declarada plaga nacional y sujeta a un Programa de Supresión que, en otras regiones frutihortícolas como el Alto Valle de Río Negro, combina control químico con técnicas de confusión sexual mediante feromonas.

El problema, advierte Lemole, es que buena parte de los productores no distingue bien una plaga de otra y termina aplicando el tratamiento equivocado —tratando para mosca cuando en realidad se trata de carpocapsa, por ejemplo—, lo que vuelve ineficaz el control. Frente a esto, desde el gobierno provincial se vienen dictando capacitaciones básicas de reconocimiento de plagas, en articulación con la Dirección de Sanidad Vegetal, que trabaja en control biológico con enemigos naturales además del control químico. Incluso se evaluá una prueba piloto para aplicaciones masivas con nueva tecnología —posiblemente drones— que permita bajar la población de plagas a escala.

Una superficie que se achica

Los números marcan una tendencia clara. El último Censo Nacional Agropecuario, de 2018, relevaba menos de 900 hectáreas de membrillo en toda la provincia, con más de la mitad concentradas en el departamento de Jáchal. En ese mismo año, al momento de reconocerse la Denominación de Origen, fuentes oficiales hablaban de unas 500 hectáreas dedicadas puntualmente al membrillo rubio.

Lo cierto, dice Lemole, es que la superficie “ha ido disminuyendo en general en todos los departamentos”, y no precisamente porque otros cultivos le ganen terreno. El gran competidor por tierra y agua en la provincia es hoy el pistacho, pero compite sobre todo con la vid y el olivo: el membrillo mantiene sus zonas tradicionales, aunque cada vez con menos intervención sobre ellas. En las recorridas de la ingeniera hay fincas sin ningún tipo de intervención de manejo desde hace tres años: “se están directamente abandonando, no se están manejando, no se está regando, no se está podando. Y bueno, están ahí los membrillos todavía”.

Tampoco hay certeza sobre cuántos productores quedan hoy en pie: el Censo Nacional Agropecuario releva establecimientos agropecuarios (EAP), no productores individuales, lo que complica aún más el diagnóstico preciso de una actividad que, en los hechos, se sostiene con pocos datos actualizados.

El potencial que falta aprovechar

La brecha entre lo que el membrillo sanjuanino rinde hoy y lo que podría rendir con mejor manejo es, según Lemole, uno de los datos más elocuentes de la situación actual:

Escenario Rendimiento San Juan, rendimiento actual 25 a 30 t/ha San Juan, monte bien manejado (riego, fertilización y poda adecuados) 30 a 40 t/ha Catamarca, sistemas intensivos con riego presurizado Hasta 55 t/ha

La comparación con Catamarca no es casual: junto con San Juan, Río Negro y La Rioja, es una de las principales zonas productoras del país, y fue además pionera histórica en investigación y desarrollo varietal del cultivo a través del INTA local. Allí, sistemas de conducción más intensivos —con densidades de 400 a 500 plantas por hectárea, frente a los tradicionales marcos de 10x10 o 7x7 metros— permiten entrar antes en producción y sostener rendimientos muy superiores.

Lo que no falta en San Juan, en cambio, es calidad potencial. Los climas secos y restrictivos de la provincia, lejos de ser solo una limitación, favorecen la concentración de compuestos en la fruta: mejor aroma, mayor contenido de pectina y mejores grados Brix, los tres factores —junto con el color y la sanidad— que definen la calidad industrial del membrillo. El riesgo climático que más pesa sobre esa calidad, más allá de las heladas, es el granizo: aun en cultivos destinados a industria, donde los defectos estéticos pueden disimularse en el proceso, una herida de granizo es puerta de entrada directa para hongos y patógenos.

El sello que no se termina de explotar

Para Lemole, la Denominación de Origen es, hoy por hoy, un activo subutilizado: “se le está sacando poco jugo”, resume, aunque reconoce que le da “mucho valor agregado al producto” porque certifica algo que ninguna otra provincia puede replicar —ni siquiera Catamarca, el otro gran productor nacional—, un dulce con características propias, ligadas al territorio.

Hay, sin embargo, una batalla cultural pendiente, y tiene que ver con el color. El verdadero dulce de membrillo rubio es, como su nombre lo indica, claro y dorado: así lo exige, de hecho, el protocolo de producción de la propia DO. Pero el consumidor argentino asocia el dulce de membrillo al color rojo, una tonalidad que originalmente se debía a la oxidación del producto durante los largos traslados a otros mercados y que hoy, paradójicamente, muchas industrias provocan a propósito para cumplir con esa expectativa visual. “Hace falta una campaña de educación al consumidor”, plantea Lemole, en la misma línea que ya vienen reclamando desde hace años pequeñas fábricas sanjuaninas que reivindican el color original del producto.

El mercado, de todos modos, sigue siendo mayormente doméstico: la exportación es, en palabras de la especialista, “muy, muy poco”, y gran parte de la producción provincial aún se comercializa a granel antes de llegar a góndola. Más allá del clásico pan de membrillo, la oferta de productos derivados incluye mermelada, jalea y los llamados “casquitos” de membrillo en almíbar; hubo también interés de algunos productores en desarrollar alternativas a partir de la pepita de la fruta.

La apuesta institucional

Frente a este diagnóstico, la respuesta que empieza a tomar forma es institucional. La llamada Mesa del Membrillo busca sentar en una misma mesa a productores primarios, fábricas elaboradoras y organismos públicos —INTA, el gobierno provincial, las escuelas agrotécnicas de Jáchal e Iglesia (que incluyen el dulce de membrillo entre su propia producción) y cooperativas—, los mismos actores que ya habían trabajado juntos para lograr la Denominación de Origen en 2018. El objetivo doble: recuperar el estado sanitario de las plantaciones existentes y destrabar la discrepancia de precios entre lo que ofrecen las fábricas y lo que piden los productores, una tensión que, según Lemole, también explica parte del desinterés por seguir invirtiendo en el cultivo.

La especialista es clara sobre el orden de prioridades: antes de pensar en expandir superficie, hay que recuperar la que ya existe. “Hoy me parece que la prioridad es rescatar lo que hay y recuperarlo desde el punto de vista sanitario. Eso es fundamental, te diría que primario”, resume.

Por ahora, el calendario inmediato pasa por las capacitaciones: reconocimiento de plagas, manejo sanitario y manejo poscosecha, dirigidas a productores que muchas veces desconocen incluso qué problema específico tienen en su propio monte. Es, en definitiva, el primer eslabón de una cadena que, si logra ordenarse, tiene de su lado algo que pocos productos argentinos pueden exhibir: un sello que certifica que ese dulce rubio, imposible de replicar fuera de los valles sanjuaninos, ya existe. Falta que alguien termine de contarlo.