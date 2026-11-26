La Cata Hedónica combinó una capacitación sensorial y la presentación del sello de origen del aceite en el marco del festejo por el Dia Mundial del Olivo.

Con la fábrica de aceites de la Escuela de Fruticultura como escenario, San Juan celebró con productores y autoridades su liderazgo nacional en aceite de oliva virgen extra.

San Juan es la principal productora y elaboradora de aceite de oliva virgen extra de la Argentina y la que exhibe el mejor rendimiento y calidad certificada por el Consejo Oleícola Internacional (COI) del país. La provincia aporta el 43% de la producción nacional de aceite de oliva y, en los primeros nueve meses de 2026, el sector registró un crecimiento promedio del 33% en sus ventas externas de aceite de oliva y aceituna respecto del mismo período de 2025.

Como parte de los festejos por la fecha, el Gobierno de San Juan, la Universidad Católica de Cuyo (UCC) y la Cámara Olivícola de San Juan organizaron el miércoles 25 de noviembre, a las 20:30, una Cata Hedónica en la fábrica de aceites de la Escuela de Fruticultura y Enología. De la actividad participaron autoridades del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, entre ellas el propio ministro, Gustavo Fernández, y el secretario de agroindustria, Miguel Moreno.

Un sello que protege el origen del aceite sanjuanino La apertura estuvo a cargo de Daniel Fernández, presidente de la Cámara Olivícola de San Juan, quien presentó los alcances de la Indicación Geográfica (IG) "Aceite de Oliva Virgen Extra de San Juan", vigente desde 2025 por la Resolución N° 77/2025 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. El sello ampara un blend compuesto por entre un 50% y un 70% de aceituna de la variedad Arbequina y busca garantizar, de cara a los mercados internacionales, el origen y la calidad diferencial del producto sanjuanino. Fernández definió a la olivicultura como una actividad que históricamente combinó dignidad, arraigo y mano de obra, y remarcó el trabajo conjunto entre el sector público y privado que permitió avanzar con la identificación geográfica.

Una cata guiada para enseñar a leer los atributos del aceite La capacitación sensorial estuvo a cargo de Susana Mattar, licenciada en Tecnología de los Alimentos y representante argentina ante el Consejo Oleícola Internacional (COI). Mattar guio a los presentes en una cata comparativa de distintas variedades —entre ellas Arauco, la única variedad de olivo autóctona de la Argentina, y Coratina, usada habitualmente en mezclas por su estabilidad— y explicó el protocolo de evaluación sensorial: copas de cristal oscuro para no influir por el color del aceite, temperatura controlada en torno a los 28°C para favorecer la volatilización de los compuestos aromáticos, y una secuencia de pasos que incluye calentar la copa con la mano, taparla, agitarla y olerla antes de llevarla a la boca. Según explicó, el frutado, el amargor y el picor son los tres atributos que definen la calidad de un aceite de oliva virgen extra, y la pungencia que se percibe en la garganta —lejos de ser un defecto— es un signo de calidad.

Más hectáreas, más riego tecnificado y una matriz industrial en expansión La provincia tiene actualmente 16.500 hectáreas cultivadas con olivo, con un rendimiento promedio de 12 toneladas por hectárea de aceituna y 2 toneladas por hectárea de aceite. Uno de los pilares de esa eficiencia es la tecnificación: el 95% de la superficie cultivada, unas 15.675 hectáreas, cuenta con riego tecnificado. El dinamismo del sector se refleja especialmente en el sur provincial, donde la zona de Campo Grande del Acequión, departamento Sarmiento, concentra nuevas inversiones sobre unas 9.000 hectáreas de olivares equipadas con riego subterráneo y cosecha mecanizada.