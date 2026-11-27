Una infestación de carpocapsa sin control puede arruinar casi el 100% de una cosecha de membrillo. No es una exageración: la plaga ataca desde que el fruto cuaja, a mediados de septiembre, hasta que madura, entre febrero y marzo, y lo que no daña en una etapa lo termina dañando en la siguiente. Para una provincia que convirtió su dulce de membrillo en Denominación de Origen (DO) —una distinción que ampara más de dos siglos de tradición productiva— esa cifra no es un dato de laboratorio: es la base de una identidad gastronómica y de una cadena de elaboradores que vive de esa fruta.

La carpocapsa (Cydia pomonella), también conocida como gusano o polilla de la pera y la manzana, es una de las plagas frutícolas más estudiadas del mundo. En la Argentina hay referencias a su presencia desde 1925, y hoy está declarada de interés nacional: una resolución de 2002 obligó a desarrollar un programa de control sobre sus hospederos primarios (manzana, pera, nuez y membrillo) y secundarios (damasco, durazno y ciruelo). No es un tema menor para el comercio exterior: ese mismo año, Brasil cerró por un tiempo la importación de fruta de pepita argentina a raíz de esta plaga.

Membrillos sanjuaninos en pleno monte: la fruta que, pese a su tradición secundaria, hoy ocupa más hectáreas que la pera o la manzana en la provincia.

En San Juan, durante el 2018, la Dirección de Sanidad Vegetal entregaba trampas e insecticidas a productores de manzana y membrillo en Calingasta, describiendo a la carpocapsa como "la principal plaga del manzano, peral, nogal y membrillero" de la zona.

Si la relación carpocapsa-manzano está ampliamente documentada, la del membrillo no lo estaba. María Pía Gómez, ingeniera agrónoma egresada de la UNSJ y becaria postdoctoral de CONICET en la Estación Experimental del INTA en Pocito, lleva nueve años revirtiendo ese vacío. Su explicación es casi histórica: durante décadas, el membrillo fue pensado en la provincia como un cultivo secundario, usado como bordura o cortina rompeviento en los bordes de los campos y canales de riego, nunca como una plantación de gran escala.

Eso cambió. Hoy el membrillo es uno de los frutales de pepita más relevantes de San Juan —la provincia concentra del orden de 700 hectáreas cultivadas, la mayor parte en Jáchal— y, sobre todo, es la materia prima de un producto con sello propio: la Denominación de Origen "Dulce de Membrillo Rubio de San Juan" , reconocida en 2018 y construida sobre más de dos siglos de elaboración artesanal.

Qué le hace la plaga al fruto

La carpocapsa es una polilla, pero el daño no lo hace el adulto sino su larva: un gusano que ingresa al fruto, abre galerías y come la pulpa hasta llegar a las semillas, la parte que sostiene el crecimiento del membrillo en el árbol. No pudre la fruta, pero sí le hace perder todo valor comercial, y en los casos más severos provoca que caiga antes de tiempo. A diferencia de la mosca de la fruta —otra plaga que también ataca al membrillo, pero recién cerca de la maduración y descomponiendo el tejido—, la carpocapsa puede estar presente durante todo el ciclo del cultivo, lo que la convierte en la amenaza principal.

La larva de carpocapsa perfora el fruto y abre una galería hasta llegar a las semillas. Es la etapa que realmente daña el membrillo, la pera o la manzana.

Aromas invisibles: la pista que siguió la ciencia

El aporte central de la tesis doctoral de Gómez fue entender cómo la hembra de la polilla elige dónde poner sus huevos. Los insectos se guían por compuestos químicos volátiles que el propio frutal emite sin intención —llamados caeromonas o kairomonas—, y que le indican dónde hay alimento disponible. Nadie sabía qué volátiles emite el membrillo, ni por qué esa atracción se sostiene desde la floración hasta la maduración.

Para responderlo, el equipo analizó mediante cromatografía gaseosa los compuestos de frutos, flores y hojas en distintas etapas fenológicas, y después midió el comportamiento real de las hembras: les ofreció esos mismos tejidos dentro de cajas acrílicas y contó dónde preferían poner sus huevos. Comparó dos cultivares —el tradicional Champion y el INTA 147, desarrollado por el organismo entre 1970 y 1980 y hoy el más comercializado en los viveros de Cuyo— y encontró que el INTA 147 fue, en todas las etapas, el más elegido por las hembras para ovipositar.

La flor del membrillo, uno de los tejidos donde María Pía Gómez identificó los compuestos volátiles que atraen a la hembra de la carpocapsa a la hora de poner sus huevos.

Eso significa algo incómodo para la producción, la variedad más atacada es también la que tiene mejores atributos industriales —mayor contenido de pectina, clave para el dulce tipo "pan" que distingue a San Juan, y mayor rendimiento en kilos—. Por eso Gómez no recomienda reemplazarla por cultivares menos elegidos, sino avanzar hacia un manejo integrado que contemple a la carpocapsa junto con las demás plagas del monte.

Un hallazgo la sorprendió especialmente: se sabe que estas polillas prefieren poner huevos sobre superficies lisas, y el membrillo tiene mucha más pelusa que la pera o la manzana. Aun así, las hembras ovipositaron igual sobre esa superficie vellosa, una señal de cuánto se las ingenia la plaga para encontrar dónde reproducirse.

De la probeta a la trampa de campo

Hoy, el control en el campo se apoya en trampas con feromona y caeromona que avisan a los productores cuándo emergen las polillas y, en pocos días, cuándo va a haber huevos en la fruta: la señal para aplicar el control químico. Es la misma lógica detrás de la Técnica de Confusión Sexual que el país aplica desde 2002 para esta plaga, basada en difusores impregnados con codlemone, el principal componente de la feromona sexual de la especie. El problema es el acceso: no todos los productores consiguen o pueden costear suficientes trampas y cebos de repuesto.

Un difusor de feromona sintética, como los que se usan para la Técnica de Confusión Sexual: libera el compuesto de forma gradual para interferir en el apareamiento de la polilla y reducir la necesidad de aplicaciones químicas.

Ahí apunta la etapa postdoctoral de Gómez: probar un cebo a base de limoneno —un compuesto volátil común a membrillo, pera y manzana— para acompañar esas trampas y mejorar la detección de hembras en el monte. El dispositivo, una especie de tapita de goma que libera el compuesto de forma gradual, ya superó la etapa de laboratorio; falta la de campo, donde deberá probar su estabilidad frente a la temperatura y la humedad propias de San Juan. Si funciona, la promesa es doble: mejor monitoreo y menos aplicaciones químicas por temporada.

Un monte que mejora, de a poco

Desde que el Dulce de Membrillo Rubio obtuvo su Denominación de Origen, la sanidad de los montes sanjuaninos viene en ascenso. La distinción puso en valor la producción local, multiplicó las capacitaciones y los certámenes entre productores, y motorizó —tanto desde el INTA como desde Sanidad Vegetal, no solo en San Juan sino también en Catamarca y Buenos Aires— nuevas campañas orientadas a poner al día montes con manejo postergado. Es, dice Gómez, un trabajo que no se mide solo en papers: las jornadas, ferias y capacitaciones llegaron a un público amplio, y ahí —siente— está buena parte del impacto real de estos nueve años de investigación.