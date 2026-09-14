Nueva red de monitoreo contra la carpocapsa en los membrillares de Jáchal

La Secretaría de Agricultura presentó en Villa Mercedes un programa que combina monitoreo de plagas, alertas fitosanitarias, capacitación técnica y un censo productivo.

La charla técnica detalló cómo se generarán las alertas fitosanitarias a partir de los datos que aporte la nueva red de trampas instalada en Jáchal.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, dependiente del Ministerio de Producción, presentó un programa integral para mejorar la sanidad y la productividad del membrillo en el departamento Jáchal. La presentación se realizó durante una jornada de manejo integrado de carpocapsa desarrollada en la Unión Vecinal Arce de Mayorga, en Villa Mercedes, destinada a productores de esa localidad y de otras zonas del departamento.

Villa Mercedes y San Isidro concentran históricamente la mayor superficie de membrillo de la provincia. La zona es además sede de la elaboración del "dulce rubio", amparado por una Denominación de Origen que reúne a un grupo de empresas familiares y a las escuelas agropecuarias de la región. La carpocapsa (Cydia pomonella), la polilla que también ataca manzanos, perales y nogales, es la principal amenaza sanitaria del cultivo: sus larvas se alimentan del interior del fruto y lo inutilizan para la venta en fresco y la industrialización.

Miguel Moreno encabezó en Jáchal la jornada en la que se anunciaron la red de monitoreo de carpocapsa, las alertas fitosanitarias y el censo productivo para el membrillo. Una red de 30 trampas Uno de los ejes del programa es la puesta en marcha de una Red de Monitoreo de Carpocapsa, que ya cuenta con 30 trampas distribuidas en las principales zonas productivas del departamento. Con la información que releve ese sistema, la Dirección de Sanidad Vegetal, Animal y Alimentos emitirá alertas fitosanitarias para que los productores apliquen los insecticidas en el momento adecuado, en lugar de hacerlo por calendario. El objetivo declarado es avanzar hacia un manejo más racional de las aplicaciones y mejorar así la calidad y la rentabilidad de la producción.

Capacitación y reconversión varietal El programa incluye también un esquema de asistencia técnica sobre fertilización, riego, poda, manejo general del cultivo y multiplicación de plantas, además de un trabajo de reconversión varietal para fortalecer la producción en la zona. Se prevé, asimismo, un censo productivo con asistencia técnica que permitirá relevar el estado real de los cultivos y precisar la superficie efectivamente destinada al membrillo en el departamento.

La iniciativa se suma a otros antecedentes de trabajo sanitario en la zona. En marzo de este año, la Dirección de Desarrollo Agropecuario ya había realizado en la Finca Santos Vega de Villa Mercedes una jornada técnica sobre cosecha y acopio que también abordó el control de carpocapsa y de mosca de los frutos. Y en 2021, un programa con aporte de Minas Argentinas SA y la empresa ServinnAgro había asistido durante un año a 27 pequeños productores del departamento con insumos y seguimiento técnico contra la misma plaga.