La Policía confirmó su aparición este domingo, tras dos días de búsqueda. Las autoridades desactivaron el protocolo de localización.

El protocolo provincial de búsqueda permaneció activo desde el viernes 27 de noviembre.

Luego de dos días de incertidumbre, la Policía de San Juan confirmó este domingo el hallazgo de Ángela Celia Ortega Funes, la adolescente de 15 años que era buscada desde el pasado viernes 27 de noviembre.

La desaparición de la joven había motivado la activación del protocolo provincial San Juan Te Busca, mediante el cual las autoridades difundieron su fotografía y solicitaron la colaboración de la comunidad para dar con su paradero. El pedido de ayuda tuvo una amplia repercusión en los medios de comunicación locales y las redes sociales durante el fin de semana.

La noticia de su aparición se conoció durante la tarde de este domingo y puso fin a la búsqueda. Por el momento, no trascendieron detalles sobre el lugar ni las circunstancias en las que fue localizada la adolescente.