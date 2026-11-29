A cuatro meses de la tragedia aérea que enlutó a San Juan, este domingo finalizó el operativo para retirar los restos del helicóptero que se estrelló en el Parque Provincial Ischigualasto , en un siniestro que provocó la muerte de sus siete ocupantes.

Se estrelló un helicóptero de la Fuerza Aérea de Turquía durante un vuelo de entrenamiento y murieron cinco militares

Las tareas comenzaron el viernes 27 de noviembre y se extendieron durante todo el fin de semana debido a la complejidad del terreno y al minucioso trabajo que demandó la recuperación de las piezas dispersas en la Quebrada de la Chilca, en Valle Fértil. Si bien inicialmente estaba previsto concluir el sábado, el procedimiento requirió una tercera jornada de trabajo.

Durante la mañana de este domingo, el despliegue aéreo llamó la atención de los turistas que visitaban el área protegida. Los visitantes pudieron observar los helicópteros utilizados para transportar los fragmentos de la aeronave desde el lugar del impacto hasta la base del parque, donde fueron acondicionados para su posterior traslado por vía terrestre.

El procedimiento contó con la participación de efectivos del Escuadrón 25 Jáchal de Gendarmería Nacional , integrantes de la Unidad de Desactivación de Explosivos de esa fuerza, personal de la Policía de San Juan, Bomberos y trabajadores del parque, además de pilotos y aeronaves aportados por la empresa propietaria del helicóptero siniestrado.

La recuperación de las piezas representó un importante desafío logístico debido a que el lugar del accidente se encuentra a unos 50 kilómetros del circuito turístico tradicional de Ischigualasto. Durante el procedimiento se procuró reducir al mínimo la manipulación de los fragmentos para preservar elementos que puedan resultar relevantes para la investigación.

Por disposición del fiscal federal Francisco Maldonado, los restos serán trasladados hasta un depósito judicial de Gendarmería Nacional en Jáchal, donde permanecerán bajo custodia y a disposición de las autoridades encargadas de esclarecer las circunstancias del accidente.

La tragedia ocurrió el pasado 29 de julio, cuando el helicóptero Bell 412EP, matrícula LV-KGR, se precipitó en el interior del parque durante una misión vinculada a la capacitación y el combate de incendios forestales.

La finalización del operativo, justamente cuando se cumplen cuatro meses del accidente, marca el cierre de esta etapa de los trabajos en el lugar del impacto. La investigación judicial y los análisis técnicos continuarán con el material recuperado a disposición de los especialistas.