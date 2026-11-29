Los Cóndores se impusieron por 3-1 en Rosario, alcanzaron los 24 puntos y aseguraron el primer puesto de la ronda inicial de la Superliga.

Petar Premovic fue el máximo anotador de Los Cóndores con 18 puntos, seguido por Juan Simón Villarruel con 14.

UPCN San Juan Vóley cerró de la mejor manera la primera rueda de la Superliga 2026/27. El conjunto dirigido por Fabián Armoa derrotó por 3-1 a Waiwen Vóley Club y se aseguró el liderazgo del campeonato, además de la clasificación directa a las semifinales de la Copa ACLAV.

En el Estadio Multipropósito Invencible Rosario, los sanjuaninos lograron revertir un comienzo desfavorable para imponerse con parciales de 23-25, 25-13, 25-16 y 25-21. La victoria representó el octavo triunfo de Los Cóndores en nueve presentaciones y les permitió alcanzar los 24 puntos, una cifra que los deja fuera del alcance de sus perseguidores, independientemente de los resultados que restan por conocerse en el Tour 3.

El equipo chubutense sorprendió en el inicio del encuentro al quedarse con un ajustado primer set. Sin embargo, UPCN reaccionó rápidamente, ajustó su funcionamiento colectivo y marcó una clara diferencia durante los dos parciales siguientes. En el cuarto capítulo, los dirigidos por Armoa mantuvieron la ventaja y sellaron una victoria que les permitió quedarse con los tres puntos.

En el plano individual, Petar Premovic fue el máximo anotador del conjunto sanjuanino con 18 puntos, seguido por Juan Simón Villarruel, quien ingresó desde el banco y aportó 14 tantos. Por el lado de Waiwen, el opuesto Wilson Acosta terminó como el goleador del encuentro con 21 unidades.

La Copa ACLAV, el próximo desafío de UPCN Además de quedarse con el primer puesto de la rueda inicial de la Superliga, UPCN consiguió el boleto directo a las semifinales de la Copa ACLAV, certamen que se disputará entre el 11 y el 16 de diciembre en Morón, Buenos Aires.