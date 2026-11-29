Franco Colapinto no ocultó su malestar con Alpine después de finalizar 13° en el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1. El piloto argentino cuestionó el error de su equipo durante una parada en boxes que le hizo perder varias posiciones.

Franco Colapinto terminó 14° en la última práctica antes de la clasificación para el GP de Qatar

Tras bajarse del monoplaza en el circuito de Lusail, el oriundo de Pilar analizó lo sucedido y lamentó que el trabajo realizado durante las primeras vueltas se viera perjudicado por una demora en el cambio de neumáticos. El argentino había llegado a ocupar la sexta posición durante el desarrollo de la competencia, gracias a una estrategia diferente a la de la mayoría de los pilotos.

En diálogo con ESPN, Colapinto explicó que la detención fue entre seis y siete segundos más lenta de lo previsto y reconoció que el inconveniente deberá ser analizado por la escudería francesa para evitar que vuelva a repetirse. “Es muy difícil ganar tanto tiempo en pista y después lo perdés muy fácil en boxes. Es una lástima”, expresó.

El argentino también reconoció que hubo equivocaciones en los ajustes del monoplaza para el segundo y tercer tramo de la carrera. Pese a esas dificultades, consideró que había encontrado un ritmo competitivo, especialmente durante su primera tanda con neumáticos duros, en la que consiguió mantener registros similares a los de pilotos que circulaban con gomas más nuevas.

"ES MUY DIFÍCIL GANAR TANTO TIEMPO EN PISTA Y DESPUÉS LO PERDÉS MUY FACIL EN BOXES". La palabra de Franco Colapinto luego de quedar 13° en Lusail. #QatarGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/Dt4HOPQomi

Colapinto destacó su rendimiento pese a las dificultades de Alpine

Más allá de su frustración por el resultado, el piloto de 23 años realizó una valoración positiva de su desempeño individual. Explicó que las características del circuito de Lusail, principalmente sus curvas prolongadas, suelen representar una dificultad adicional para su estilo de conducción, aunque en esta oportunidad consiguió sentirse cómodo tanto en la clasificación como durante la carrera.

“Estoy contento con mi performance”, manifestó Colapinto, quien destacó la regularidad de sus tiempos y su capacidad para aprovechar los recursos del monoplaza. El argentino consiguió terminar por delante de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, quien cruzó la bandera a cuadros en la decimocuarta posición.

Posteriormente, en el comunicado oficial de Alpine, el pilarense también hizo referencia a las limitaciones aerodinámicas del vehículo en los sectores de alta velocidad. Si bien reconoció que la demora en boxes es un aspecto que deberán revisar, matizó su incidencia sobre la posición final y señaló la necesidad de encontrar soluciones que permitan mantener un rendimiento más consistente durante la próxima temporada.

Colapinto tendrá una última oportunidad de sumar puntos este año en el Gran Premio de Abu Dhabi, que se disputará entre el viernes 4 y el domingo 6 de diciembre. La competencia que cerrará la temporada 2026 de la Fórmula 1 comenzará a las 10, hora argentina, en el circuito de Yas Marina.