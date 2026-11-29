El piloto argentino apostó a una estrategia arriesgada para lograr sumar puntos, pero en el cambio de gomas falló su equipo.

Franco Colapinto completó una correcta actuación en el Gran Premio de Qatar y terminó en el 13° puesto, adelante de su compañero de Alpine Pierre Gasly (14°). Andrea Kimi Antonelli logró su décima victoria en la temporada 2026 de la Fórmula 1 con un notable rendimiento. George Russell y Oscar Piastri completaron el podio en Lusail.

La carrera contó con la particularidad de que los pilotos no podían superar las 27 vueltas con un mismo juego de neumáticos, debido a la extrema degradación que se sufre en el trazado de Lusail. Esto obligó a realizar, como mínimo, dos paradas en boxes. En este contexto, Colapinto y Sergio Checo Pérez fueron los únicos corredores de la grilla en comenzar con gomas duras —el resto inició con medias—. El argentino tuvo un sólido inicio en el que escaló una posición y peleó rueda a rueda con Pierre Gasly. Su compañero cometió un error que le permitió al pilarense quedar por delante.

Desde entonces, Franco giró con un ritmo notable gracias a su perfecta gestión de la degradación de las gomas. Para reflejar su rendimiento, el joven de 23 años registró tiempos similares a competidores que tenían neumáticos más nuevos que él, algo que provocó los elogios de Alpine por la radio. Sin embargo, una pésima parada en boxes lo relegó en la grilla.

Más allá de una recuperación con registros sólidos, la ausencia de detenciones privó al argentino de soñar con los puntos. A pesar de las adversidades, logró terminar adelante de Pierre Gasly (14°). Liam Lawson quedó noveno con Racing Bulls y prácticamente selló la pelea por el quinto puesto del Campeonato de Constructores.

Mercedes continuó con una diferencia abismal de rendimiento y se quedó con una cómoda victoria. Luego de una pelea entre compañeros en la primera parte de la carrera, en la que se vivió un fuerte cruce entre ambos que casi termina en choque, Antonelli se quedó con la punta gracias a un notable ritmo de carrera. Un daño en el suelo mermó la productividad del monoplaza de George Russell, que terminó a más de 30 segundos del campeón.