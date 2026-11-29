El sorteo celebrado este domingo en Bolonia determinó que el equipo capitaneado por Javier Frana recibirá al conjunto europeo en febrero de 2027, con sede y superficie a definir por la Asociación Argentina de Tenis.

La Selección Argentina de Tenis ya tiene hoja de ruta confirmada para iniciar su camino en la Copa Davis 2027. En el sorteo realizado este domingo en la sala Bologna Fiere de Italia, en la antesala de la gran final de la edición 2026 entre Italia y España, el bolillero determinó que el conjunto nacional recibirá a Eslovaquia por la primera ronda de los Qualifiers.

La serie se disputará al mejor de cinco puntos en febrero de 2027, durante el fin de semana del 5 y 6 o del 6 y 7, quedando pendiente de confirmación tanto la ciudad anfitriona como la superficie elegida por la Asociación Argentina de Tenis (AAT). Para el conjunto capitaneado por Javier Frana, partir en condición de local representa una ventaja estratégica fundamental luego de haber asegurado su permanencia y clasificación en septiembre pasado tras superar por 3-1 a Turquía en Neuquén.

Un cuadro despejado rumbo al Final 8 de septiembre El sorteo en suelo italiano no solo sonrió al equipo argentino en el estreno, sino que también le abrió un panorama alentador pensando en la instancia siguiente. El ganador del cruce entre Argentina y Eslovaquia accederá a la segunda ronda de los Qualifiers, programada para los días 17, 18 y 19 de septiembre de 2027, donde estará en juego el pasaje directo al prestigioso Final 8.

En esa eventual segunda instancia, el rival saldrá de la eliminatoria que protagonizarán Bélgica y Mónaco. Si el seleccionado belga cumple con los pronósticos y avanza, Argentina volverá a tener la ventaja de jugar en casa, dado que el último antecedente oficial entre ambos países data de las semifinales de 2015 en Bruselas, con triunfo europeo por 3-2. En cambio, si el conjunto monegasco da la sorpresa, la localía deberá resolverse mediante un sorteo al no registrarse enfrentamientos previos desde 1970.

Radiografía de Eslovaquia Ubicada en el puesto 24 del escalafón mundial de naciones, Eslovaquia llega a este compromiso tras dar el golpe en septiembre pasado en Košice, donde derrotó por 3-2 a la Grecia de Stefanos Tsitsipas sobre polvo de ladrillo. El conjunto europeo tiene como principal carta individual a Alex Molan, tenista zurdo de 28 años que ocupa actualmente el puesto 73 del ranking ATP y que supo ser número 38 del mundo en 2022. Sin títulos en el circuito mayor pese a haber disputado tres finales ATP en Belgrado, Marrakech y Lyon, Molan exhibe cuatro trofeos Challenger y un sólido registro en la Copa Davis de ocho victorias y cinco derrotas.