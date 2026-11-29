Con una producción colectiva de alto vuelo en el primer tiempo y carácter para sostener la ventaja en el complemento, el seleccionado conducido por Felipe Contepomi se despidió de la temporada en el Nations Championship.

Los Pumas exhibieron una de sus versiones más sólidas de la temporada para despedir el 2026 con una victoria de jerarquía. En el mítico estadio de Twickenham, en Londres, el seleccionado argentino derrotó por 34-26 a Escocia en el cierre del Nations Championship, firmando una actuación convincente que dejó sensaciones renovadas tras una exigente ventana internacional de noviembre.

Desde el pitazo inicial, el equipo dirigido por Felipe Contepomi impuso condiciones con una dinámica ofensiva muy superior a la mostrada en sus últimas presentaciones. Con fluidez en el traslado, agresividad en el punto de contacto y precisión en ataque, Argentina dominó con autoridad la primera mitad y se marchó al descanso con una ventaja de 17-7 que incluso pudo haber sido más amplia de haber capitalizado todas las situaciones generadas en campo rival. En ese pasaje brilló el aporte ofensivo de Gerónimo Prisciantelli, respaldado por la solidez defensiva de Juan Martín Scelzo y los rendimientos altos de Francisco Moreno, Guido Petti, Juan Martín González, Gonzalo García, Tomás Albornoz y Lucio Cinti, además de una marcada firmeza en el line y el scrum.

Carácter para resistir la reacción escocesa en el complemento En la segunda etapa, Escocia adelantó sus líneas e intentó descontar a partir del rigor físico, logrando achicar distancias en el marcador. Sin embargo, cada vez que el conjunto británico amenazó con poner en riesgo el resultado, Los Pumas supieron responder con personalidad y variantes tácticas en los momentos de mayor presión.

Un potente maul conducido por el pack argentino derivó en el try del capitán Julián Montoya para volver a tomar aire en el tanteador, mientras que más tarde una gran acción individual de Juan Martín Scelzo terminó en una nueva conquista que estiró la brecha. Aunque los escoceses volvieron a acercarse mediante una anotación de Tom Jordan, la defensa albiceleste resistió con disciplina en los minutos decisivos para sellar el 34-26 definitivo.

Balance de temporada e historial igualado en 28 partidos El éxito en suelo inglés adquiere un valor anímico especial para el plantel nacional, que venía de atravesar una ventana de noviembre cargada de altibajos tras caer frente a Irlanda (42-12), superar ajustadamente a Italia (19-14) y sufrir una dura derrota ante Francia (45-17). Recuperar la identidad de juego y el orden en las formaciones fijas frente a un rival europeo de primer nivel le permite al cuerpo técnico cerrar el calendario con mayor confianza de cara a los desafíos de 2027.