Cierran el Paso Cristo Redentor por fuertes nevadas: qué restricciones habrá este domingo

El Paso Internacional Cristo Redentor, que une la provincia de Mendoza con Chile, quedó suspendido desde la tarde de este sábado 10 de octubre debido a las intensas nevadas e inestabilidad climática registradas en la alta cordillera. La medida afecta de manera directa a vehículos particulares y colectivos de larga distancia, los cuales deberán aguardar una nueva disposición oficial para poder cruzar la frontera.

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La interrupción del tránsito fue resuelta tras una reunión de coordinación entre los comités de Argentina y Chile realizada alrededor de las 15 horas, fundamentada en los partes técnicos emitidos por las vialidades de ambos países, los cuales advirtieron sobre los riesgos para la transitabilidad segura en el corredor bioceánico.

El corte de circulación comenzó a aplicarse formalmente entre las 16:00 y las 23:59 de este sábado, con el bloqueo en las barreras principales de control: Uspallata en el lado argentino y Guardia Vieja en el sector chileno.

Para la jornada de este domingo 11 de octubre, las autoridades establecieron el siguiente esquema:

Transporte de carga: Se habilitó de forma exclusiva el paso para camiones en sentido Chile a Argentina a partir de las 00:00 horas.

Autos particulares y colectivos: Continúan totalmente inhabilitados para realizar el cruce internacional en ambas direcciones.

Sin fecha confirmada para la apertura general

Hasta el momento, los organismos fronterizos no han fijado un día u horario definitivo para restablecer la circulación para todo tipo de vehículos. La apertura total dependerá del cese de las precipitaciones de nieve, las tareas de despeje en la calzada y las posteriores evaluaciones técnicas de seguridad en la ruta.

Ante esta situación, se recomendó a todos los usuarios y turistas planificar con cautela sus trayectos y consultar las actualizaciones en tiempo real a través de los canales oficiales antes de emprender el viaje.