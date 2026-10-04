Apuesta al trabajo sanjuanino: una UTE con fuerte presencia en Iglesia y Jáchal busca brindar el transporte de personal a Vicuña

El megaproyecto minero Vicuña avanza en la licitación del transporte de su personal , un servicio esencial centrado en cuidar el bienestar y la seguridad de los trabajadores que cumplirán diferentes tares en el yacimiento a más de 4.000 metros de altura.

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La convocatoria despertó un valioso interés entre los posibles proveedores, destacándose una propuesta con profundo arraigo sanjuanino que pone en el centro el crecimiento comunitario y las oportunidades para las familias de la zona.

Se trata de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por Sotur, Mitre Bus, Cominsa y Andesmar. Las tres empresas de San Juan cuentan con una histórica trayectoria y presencia activa en los departamentos de Iglesia y Jáchal, zona de influencia de los grandes proyectos mineros, sumando una vasta experiencia en un sector altamente competitivo. Por su parte, la firma Andesmar aporta a esta alianza su sólida trayectoria y capacidad operativa. De esta manera entre todos consolidan una propuesta de calidad, seguridad y confiabilidad, a la altura de los estándares del proyecto de cobre más importante del país.

Desde la UTE destacaron que la alianza incorporó desde su inicio una clara impronta social: revalorizar el rol fundamental de los colaboradores, familias y vecinos que residen en las comunidades de influencia directa de la minería y ser así una genuina oportunidad de desarrollo local.

UTE en pleno. Con los micros de cada empresa en el fondo, se encuentran los empresarios Diego Ruiz (Mitre Bus), Gianni Badaloni (Andesmar), Mario Sosa ( Sotur) y Rubén Romero (Cominsa).

Para materializar este compromiso, Mario Sosa de Sotur dijo a este diario que “la estructura del consorcio responde a un diseño estratégico en el que la conducción operativa recae en las empresas de San Juan, y Andesmar se suma a nosotros y ahí es donde logramos una propuesta diferencial” . La UTE fue formalizada con contratos certificados en Jáchal lo que le da un claro marco de transparencia y compromiso entre las partes.

Las empresas sanjuaninas que integran la UTE forman parte de la historia e identidad de sus departamentos y que hace años trabajan con un propósito claro: generar oportunidades de empleo, potenciar la mano de obra local y fomentar un desarrollo sostenible que perdure en la región. Esta mirada local, también facilita la vinculación con una amplia red de proveedores de Iglesia y Jáchal.

En esa línea, Rodolfo López de Cominsa sostuvo que el perfil local de las empresas tendrá un impacto directo en el empleo. Según explicó, una UTE integrada por firmas con arraigo en las comunidades “va a priorizar la contratación de personal local y además conformamos una propuesta que responde a los requerimientos de la operadora tanto en la cantidad y tipo de unidades exigidas por el pliego, como en la dotación de personal”.

“Este es el comienzo de un camino que queremos recorrer juntos, sumando lo mejor de cada uno para respaldar e integrar activamente a las comunidades. Apostamos a un plan de desarrollo inclusivo que beneficie a las familias, fortalezca el ecosistema minero y cree trabajo digno y de calidad para todos”, expresaron desde la UTE.

SOBRE LAS EMPRESAS

SOTUR

Empresa familiar de Jáchal, con más de 20 años de trayectoria en transporte de pasajeros. A lo largo de su historia se ha consolidado como una empresa especializada en el traslado de personal para la industria minera. Cuenta con una flota versátil integrada por buses 4×4 con distintas capacidades, buses de larga distancia 4x2 y unidades de apoyo.

COMINSA Compañía Minera SRL

Ubicada en Iglesia, y con base operativa en Rodeo, se especializa en transporte de personal para la actividad minera. Cuenta con experiencia en traslados en alta montaña, en zonas remotas y terrenos exigentes. Presta servicios al proyecto Vicuña y a empresas constructoras que operan en el corredor del Camino Norte. Su flota incluye buses, minibuses y unidades 4×4.

MITRE BUS

Es la unidad minera del grupo Mitre, integrado por las empresas de transporte de pasajeros Alto de Sierra (con más de 60 años en San Juan), Nuevo Sur (que opera la ruta San Juan – Media Agua) y Valle del Sol (que opera la ruta San Juan - Iglesia).

ANDESMAR

Empresa con más de seis décadas de trayectoria, tiene operaciones en Argentina, Chile y Perú. Integra un grupo con actividades de transporte de pasajeros, cargas y logística integral. Con su división de Andesmar Industrial, desarrolla soluciones para traslado de personal a nivel nacional e internacional, que se adaptan a los requerimientos de cada proyecto.